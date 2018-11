CCI hace manejo sesgado de las estadísticas delictivas: Fontecilla

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

El director de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Fontecilla Almaraz, consideró que el presidente del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) incurre en un manejo sesgado de las estadísticas de delitos, al señalar que “dice que en Torreón se logró hacer esto y aquello, pero cuando ocurre algo malo, generaliza y refiere que sucede en La Laguna”.

El jefe policíaco señaló que por este motivo, el organismo debe particularizar y hacer referencia en cuál de todos los municipios ocurren hechos, sean positivos o negativos.

“Que diga dónde las autoridades no están haciendo su trabajo y suceden los hechos que menciona; que no nos participe de situaciones que no merecemos en Gómez Palacio, donde contamos con una nueva policía y no se han escatimado recursos ni esfuerzos para mejorar la seguridad”.

Fontecilla dijo que el CCI se basa únicamente en las estadísticas de denuncias que presentan instancias como las fiscalías estatales o Vicefiscalía en el caso de La Laguna de Durango, pero no toma en cuenta los números de las corporaciones policiacas, que se basan en los reportes de emergencias al 911.

Resaltó que existe una enorme diferencia entre ambos registros y no llegarán nunca a ser coincidentes; consideró además que el hecho de que se presenten más denuncias no implica necesariamente que se hayan incrementado los delitos, sino que se relaciona con una mayor cultura de la denuncia.

Destacó por este motivo que el incremento en carpetas de investigación obedece también a una mayor cultura de la denuncia, pero no necesariamente que se hayan elevado los ilícitos.





