Mujeres, las más interesadas en seguridad en minas

En temas de seguridad, las mujeres son las más activas e interesadas en que se cumplan las normas de seguridad dentro y fuera de las minas.

De acuerdo al Sindicato Minero Metalúrgico del Frente, ellos son el gremio que más mujeres tienen laborando en unidades mineras a nivel nacional, estimando que, de los 17 mil trabajadores de la sección, 13 por ciento son mujeres (2,550).

Patricia Medina Hurtado y Cynthia Hurtado Sosa son mujeres que laboran dentro de la Minera Madero en Zacatecas, de la firma Peñoles.

Ellas son madres de familia y, tal vez por ello, cumplen día a día con los protocolos de seguridad, ya que, dicen, “queremos regresar a casa para estar con mi familia”.

Cynthia se encuentra en el área de mantenimiento diésel (capturista) y también es la coordinadora de la Comisión de Seguridad e Higiene de la unidad.

Mencionó que gracias a que su papá, hermanos y primos trabajan en el sector minero, su entrada podría decirse que se dio en forma natural, sin cuestionarlo mucho la familia.

Explicó que entró a la unidad minera en 2007, en el área de mantenimiento diésel como capturista de datos, dentro del área administrativa, sin embargo, ahora es coordinadora de la Comisión de Seguridad e Higiene de la unidad. Apuntó que realiza recorridos mensuales en la mina, pero cada ocho días dan vueltas para la revisión de temperaturas en minas.

Comentó Cynthia que como miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene se les llama la atención a compañeros cuando realizan actos inseguros.

Reconoció que algunos de ellos lo toman en cuenta, pero otros se dan la vuelta y hacen caso omiso.

“Tratamos de hablarles bien con ellos para que lo entiendan, les hablamos sutilmente y sensibilizarlos para que vean los riesgos en que se encuentran”.

Ella reconoció que hay ocasiones en donde el colaborador no percibe el riesgo al meterse en áreas que no debe, si se les hace la indicación o se les cambia de actividad, dado que no lo perciben los riesgos por ser algo rutinario, por lo que se aconseja amacizar para evitar los riesgos.

Patricia Medina Hurtado, analista química en laboratorio de Minera Madero, relató que el tema de seguridad lo aplica diariamente en su área de trabajo.

“Es un tema importante traer el equipo completo al trabajar con reactivos químicos”.

Ella tiene dos hijos y tiene 11 años trabajando en la mina.

Confesó que la empresa siempre les ha dado el equipo de trabajo completo y opinó que quienes no hacen caso de usarlo y respetar los protocolos de seguridad es una cuestión más de actitud y conciencia, dado que existen riesgos latentes.

Contrario a otras áreas de una mina, ella aseguró que en el laboratorio todos cumplen con las medidas de seguridad, dado que todos saben los riesgos que existen.

“Se están cumpliendo con protocolos”.

Patricia pidió más pláticas y capacitación, ya que esto empieza a concientizar las personas sobre estos temas.

Por su parte, Cynthia compartió que la seguridad es un tema que siempre les ha gustado y lo aplica al 100 por ciento en su casa con su familia, sobre todo, porque su esposo también maneja este mismo tema pero en otro tipo de actividad.

Citó que colabora dentro de la comisión desde 2011, pero indicó que pese a los avances que se han dado, aún falta mucho por hacer.

Declaró que anteriormente el personal entraba a la mina sin casco, con chanclas, etc., pero que, al hacerse los cambios, esto ya está funcionando.

“Estamos a la mitad del camino para alcanzar el cero accidentes en las unidades mineras”.

Refirió que el supervisor debe poner la muestra y los trabajadores lo sigan.

Opinó que es un problema cultural más que de conciencia.

Compartió que un accidente que le tocó ver fue el de un contratista. Dijo que entró a un área a revisar, pero se le dijo que no entrara porque se estaba trabajando en el amacice, usando el scooptram.

Explicó que hizo caso omisión y una piedra le cayó en su pierda. La incapacidad fue de más de tres meses y que en 15 días regresa a laborar.

Opinó que es diario manejar el tema de seguridad.

Comentaron ambas que anteriormente se hacía caso omiso a los señalamientos porque se es mujer, pero que, esto ahora está cambiando con los colaboradores más jóvenes, por lo que trabajan unidos.

Dijeron que los cambios que se han dado permiten que se atiendan las indicaciones, sin importar si lo hace una mujer o hombre.

“En cuestión de seguridad somos parejos todo”.

Cynthia destacó que tanto hombres y mujeres que son padres de familia deben cuidarse más por la familia, por los hijos, por lo que deben aplicar las indicaciones de seguridad para regresar a casa.





