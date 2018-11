PAN insta a México a investigar 'Moreirazo'

Autoridades mas que investigar han actuado como cómplices: Bernardo González

Los líderes panistas Marcelo Torres Cofiño y Bernardo González instaron a las autoridades mexicanas investigar a Humberto Moreira y la deuda que heredó a Coahuila.

"Una vergüenza que autoridades internacionales investiguen a Humberto Moreira. ¿Acaso no es de lo más indignante que mientras las autoridades mexicanas y coahuilenses encubren a Moreira, en España y Estados Unidos lo investiguen? Fue aquí donde desaparecieron 18 mil millones de pesos de la deuda que dejaron él y Jorge Torres", dijo el líder Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, tras informarse que España reabre juicio por presunto lavado de dinero.

"De confirmarse las investigaciones se sabrá que tuvimos como gobernador a una lacra", dijo Marcelo Torres en entrevista para este medio.

El panista lamentó que en Coahuila no se haya investigado a fondo el destino de 18 mil millones de la deuda del Estado que no lograron solventar y exhortó al actual mandatario Miguel Riquelme a "gobernar y no seguir a la sombra de los hermanos Humberto y Rubén Moreira".

Bernardo González, líder estatal del PAN, arremetió contra el Gobierno estatal y federal al indicar que no se han resuelto las investigaciones en contra de la administración de Humberto Moreira y el uso de recursos.

"Habiendo más de diez denuncias interpuestas en Coahuila, las autoridades mas que investigar han actuado como cómplices", dijo González.

Añadió: "Esperemos que algún día se haga justicia por este desfalco".

El Gobierno de Coahuila no emitió declaración. Este medio solicitó una postura al área de comunicación social sin éxito.

Otro de los funcionarios que no hablaron sobre este tema, fue el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes Ávila. Hasta el cierre de edición no se respondió a la petición de este medio.

Por su parte, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Roberto Muñoz del Río, consideró que resulta penoso que en otro país se retome el caso mientras que en México no se ha seguido ninguna averiguación al respecto.

"Si hay un delito que perseguir, hay que castigarlo, que se investigue, a nosotros nos abre el panorama de que, si un país externo está investigando, se debería hacer también aquí", comentó.

Consideró que la justicia mexicana queda "mal parada" en el escaparate internacional, pues la justicia extranjera ha puesto más interés en resolver los temas de corrupción de Coahuila que la propia justicia mexicana.

"Algo estamos haciendo mal, eso sí me queda claro, que otros países son los que están poniendo el dedo aquí mientras que las denuncias que se han puesto no han generado aquí investigaciones, de que quizá haya un tema que perseguir y no se ha hecho", expresó.

Muñoz del Río dijo que el tema de la megadeuda es un pendiente que no ha sido investigado por las autoridades mexicanas federales o estatales, a pesar de que es un reclamo de los ciudadanos que no ha menguado con el tiempo, sino que, al contrario, el monto se ha incrementado luego de los refinanciamientos que se han llevado a cabo, sin que ninguna administración lleve una investigación al respecto.

"Lo que se hizo fue aumentar los impuestos para estar pagando este adeudo, yo creo que es incorrecto que los estados se endeuden y que la ciudadanía, con nuestros impuestos, seamos los que estamos pagando, entonces invitamos a las autoridades a que revisen también el tema", expuso.

Por su parte, Carlos Finck, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que no tenía comentarios sobre el tema.

El diputado del PAN, Gerardo Aguado, reconoció la voluntad de la fiscalía anticorrupción y las autoridades españolas, que después de dos años de que un juez archivara el caso, han seguido investigando y rastreando el origen y el uso que dieron a los recursos por los cuales fue imputado Humberto Moreira, y expresó que esto debe servir como ejemplo para que las autoridades mexicanas impartan justicia por el uso indebido de recursos públicos.

Señaló que en Coahuila lo único que han hecho las autoridades, desde que se dio a conocer la megadeuda del estado, es echarse la pelota unos a otros y justificar que esos recursos fueron utilizados para obra pública, lo que no han podido comprobar.





Megadeuda. Señalan que la justicia mexicana ha quedado "mal parada" ante el extranjero.

