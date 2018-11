De 12 reportes de balaceras, sólo uno es real: Mando Especial

TORREÓN, COAH.-

Dice que los recientes asesinatos de mujeres son 'violencia entre parejas'

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Según el Mando Especial de la Laguna, Jesús Arévalo Espinoza, de 65 a 70 por ciento de las llamadas que se reciben en la Línea de Emergencia 911 son falsas. Por ejemplo en el caso de las balaceras reportadas recientemente, de 12 llamados, sólo se comprobó una real y correspondió al disparo de una arma corta contra un carro estacionado.

La gente debe entender que al esparcir rumores sobre hechos delictivos “todos perdemos porque se genera un ambiente, una percepción negativa que quita la tranquilidad, altera las condiciones de vida, se ahuyentan inversiones, se pierden empleos y todos perdemos".

Reconoce que pese a que se informa constantemente a la población, “de no hacer caso de rumores, generan temor, incertidumbre y hasta una ambiente de psicosis, tal vez por todo lo que sucedió en el pasado”.

Señala que cuando llegan ese tipo de llamadas al C-4 se pide el apoyo a la corporación policiaca más cercana al sitio señalado, llega y se informa que la llamada es falsa, negativas pues ni casquillos se encuentran.

Dice Arévalo Espinoza que se percibe un ambiente muy proclive a la violencia social, “por ejemplo ha habido 5 crímenes de mujeres y le llaman feminicidios y no es otra cosa que violencia entre parejas, pero no son muertes por razón de género. “Hasta ahorita en tres de esos casos, los presuntos responsables ya hasta están detenidos. Entonces esto no tiene la misma connotación que si fueran asesinos seriales".

Pide a los ciudadanos reflexionar al compartir un mensaje en redes sociales, respecto a presuntos hechos delictivos y llamar al C-4 para verificar la información.





El Mando Especial se refirió a los reportes de balaceras y a los casos se asesinatos de mujeres en la región. (ARCHIVO)

Etiquetas: inseguridad en la lagunafeminicidios

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD