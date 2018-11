Le niegan a Christina Aguilera aventarse un palomazo en un bar

El pasado jueves 8 de noviembre, Christina Aguilera acudió a un café-bar de Nuevo Orleans en donde la banda que se encontraba presentando un show le negó subir al escenario y cantar.

Aguilera estuvo de paso por dicha ciudad, pues al día siguiente tendría una presentación en el Teatro Saenger como parte de su gira Liberation, donde aprovechó para relatar la anécdota en el bar.

“Él no iba a renunciar a su micrófono. Yo estaba como. ‘Oh, sólo quiero cantar, sólo déjame subir’, y él sólo me dijo: ‘¿qué, vas a bailar para mi?’ Yo estaba como, ‘No, sólo quiero cantar una canción contigo. Así que pensé: Está bien, lo guardaré para mañana, entonces (refiriéndose a su presentación)”.

Un video en redes sociales muestra el momento en el que la intérprete de Dirrty se acercó a la banda llamada Claude Bryan y los All Stars.

My wife is in New Orleans and last night at the bar she was at, comes in @xtina!!! She asked the house band if she can sing a tune and... Nope! As if she was denied?! That would have been so cool to see her sing. More to the story Christina? pic.twitter.com/NoWTwkYfyL