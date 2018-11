Avalan diputados reforma que crea 'superdelegados'

CIUDAD DE MÉXICO.

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y particular las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de instaurar la figura de los 32 delegados federales; crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y adelgazar el aparato burocrático, entre otros.

En una nueva sesión que inició a las 19:33 horas de ayer y con ausencia de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), y posteriormente de Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el pleno dio “luz verde”, a los artículos reservados en su mayoría en sus términos.

En lo general las reformas fueron aprobadas por la tarde de ayer con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones.

A las 01: 59 horas de este miércoles, los diputados avalaron con 292 votos a favor de Morena, PT, PES y Partido Verde y 38 en contra del PRI los artículos reservados en sus términos.

Mientras que los artículos con cambios fueron avalados con 330 votos a favor y ninguno en contra.

Desde la máxima tribuna y al iniciar la sesión, el coordinador de Morena, Mario Delgado, agradeció la disposición de los grupos parlamentaros, a excepción de Acción Nacional, para realizar un debate de altura.

Pidió buscar coincidencias y den al gobierno electo el beneficio de la duda para instrumentar nuevas estrategias para hacer frente a los requerimientos del país.

En tanto, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Rene Juárez Cisneros, afirmó que la buena política permite la confrontación de ideas para construir unidad.

No obstante, ratificó que su bancada votaría en abstención, “porque no queremos que mañana se nos culpe y se nos responsabilice de que fuimos dique y obstáculo y que no tuvimos la generosidad para otorgar esta facultad y este derecho que tiene el nuevo gobierno”.

En tanto, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo Cardona, pidió respetar las propuestas de la minoría en la Cámara de Diputados, por lo que llamó a la prudencia y la serenidad.

Dijo que México los necesita unidos y no dar este mensaje que está dando hacia afuera. “Parecieran perros y gatos aquí discutiendo, en lugar de estar debatiendo”.

Por separado, el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que ese instituto político no acudió a la sesión, “porque ésta es inexistente y espuria, por lo que estamos en protesta”.

Los partidos opositores criticaron las figuras de los delegados estatales, quienes estarán adscritos a la Secretaría de Bienestar, pero responderán a la Presidencia de la República, además ocuparán las secretarias técnicas de los Consejos Estales de Seguridad y tendrán el control de los programas sociales.

Rechazaron que Hacienda concentre todas las compras del gobierno federal, excepto las de Defensa Nacional y Marina. Y que la Secretaría de Seguridad Pública asuma tareas de seguridad nacional y seguridad pública, además del Cisen y Protección Civil.

Después de casi tres horas de discusión, desde su curul el diputado de Movimiento Ciudadano, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla indicó que en virtud de que las propuestas del grupo parlamentario no están siendo consideradas, su bancada se retiraba de la sesión.

También desde su curul, el perredista Ricardo Gallardo informó que su grupo parlamentario abandonaba la sesión.

En el pleno, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subieron a la máxima tribuna a defender sus propuestas, mismas que en su mayoría fueran desechadas por la mayoría de Morena y sus aliados PT, PES y Verde Ecologista.

En su turno, la diputada de Morena, Dolores Padierna aclaró que el dictamen establece que las delegaciones serán nombradas por la Secretaría de Bienestar a propuesta del Coordinador General de Programas de Desarrollo.

Defendió la figura de las delegaciones, toda vez que tienen una función muy importante, que será la de vigilancia, “el Ejecutivo Federal va a tener ojos y revisión en todo el país a través de las delegaciones, porque el presidente tiene derecho a dar una instrucción específica y vigilar que se cumpla y se hará a través de los delegados”.

Por su parte, el priista Enrique Ochoa Reza señaló la importancia de construir un gobierno responsable y sostuvo que el modelo de organización planteado en la reforma se mantiene tanto en la Secretaría de Gobernación como en la de Seguridad Pública, advirtiendo la duplicidad de funciones.

Su compañero de bancada, Eduardo Zarzoza Sánchez dijo que la mayoría aceptó sin chistar las ocurrencias y se convirtieron, “en oficialía de partes y en vergonzosos lacayo”.

En la discusión en lo particular y donde el PRI realizó más de 60 reservas con su respectiva propuesta, se aclaró que la ley aprobada es un adefesio que no solo atenta contra el Pacto Federal sino que tiene la estrategia perversa de fabricar candidatos para las próximas elecciones.

Respecto a la figura de los delegados de programas, mejor conocidos como "superdelegados", el representante popular, el priista Ricardo Aguilar Castillo, alertó que al eliminar perfiles y requisitos, se corre el riesgo de designar a inexpertos, extranjeros, funcionarios inhabilitados o con sentencia penal, pero que sin embargo, respondan a un interés personal del gobernante en turno.

El dictamen avalado otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades para consolidar compras de la administración pública federal en todos los mercados de bienes y servicios.

También se refuerzan sus atribuciones en materia de normatividad y regulación de los contratos de obras públicas, con el apoyo e intervención también reforzada de la secretaría de la Función Pública, que adecua sus facultades, al marco constitucional y legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.

El dictamen establece que a fin de dar paso a la nueva estrategia que devuelva a la sociedad paz y tranquilidad, se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la que además de transferir la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia y las relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de Desastres naturales.

Establece también que las actuales oficialías mayores de las secretarias de Estado y otras dependencias de la Administración federal se transformen en unidades administrativas y sus titulares sean designados por el secretario de Hacienda, se exceptúa a esa dependencia y a las de Defensa Nacional y Marina.

También se aplicarán medidas de austeridad y racionalidad, por lo que se procederá a determinar la compactación o disminución de plazas de mando medio o superior, incluyendo las direcciones generales adjuntas que fueron creadas a partir de Diciembre del 2006 sin que mediara justificación suficiente sobre su necesidad .

El dictamen avala la sustitución del nombre, visión y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social para dar lugar al surgimiento de la Secretaría de Bienestar, como polo articulador de las políticas sociales del nuevo gobierno.





Los legisladores avalaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (ARCHIVO)

