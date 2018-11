Rusia prohíbe a Navalny salir del país

MOSCÚ, RUSIA

El principal líder de la oposición de Rusia, Alexei Navalny, denunció ayer que Rusia le impidió salir del país para viajar a Estrasburgo (Francia), donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminará el jueves próximo si sus recientes detenciones han tenido motivaciones políticas.

“Los guardias fronterizos me dijeron que tengo prohibido salir de Rusia, Hay una carta que dice que no puedo salir del territorio ruso, pero no explica por qué”, escribió Navalny en su cuenta de Twitter, según el diario The Moscow Times. Navalny, quien se ha convertido en el crítico más feroz contra el presidente Vladimir Putin, asegura que se le impide viajar a Estrasburgo porque el Kremlin, por cuestiones “simbólicas y de principios”, no quiere que asista a la lectura de sentencia sobre varias demandas que presentó contra el Estado ruso.







