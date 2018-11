Se ausentan en escuelas por frente frío

TORREÓN, COAH.-

El Frente Frío número 10 provocó ausentismo en las escuelas de nivel básico de Torreón.

El reporte general de la coordinación de Servicios Educativos en la Región Lagunera, es del 25 por ciento de inasistencia.

Antonio González Hernández, titular de la citada dependencia, dijo que el mayor número de faltas se registró en nivel preescolar y en primero, segundo y tercero de primaria.

Pese a la cifra oficial de la Secretaría de Educación, en un recorrido que hizo esta mañana El Siglo de Torreón por los planteles, se pudo observar que en algunas instituciones como la Nazario Ortíz Garza de la colonia Ampliación Los Ángeles, había únicamente 55 niños y niñas de un total de 183.

En la Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez, acudió el 30 por ciento de los estudiantes, en tanto que en la primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Moderna, nada más asistieron 47 alumnos de 215 que se tienen matriculados.

En la escuela Redención Agraria de la colonia El Tajito, solo fueron 95 estudiantes de un total de 327 y en la primaria Centenario del centro de la ciudad, se registró el 39.3 por ciento de asistencia.

Finalmente, en el plantel Luis Donaldo Colosio de la colonia Prados del Oriente, se reportó un 30 por ciento de niños y niñas en los salones de clase, en la escuela Anexa a la Normal de la colonia Campestre La Rosita se presentó el 40 por ciento de los alumnos y en la primaria Alfonso Rodríguez ubicada en el primer cuadro de la ciudad, fueron 247 alumnos de un total de 618.

CRITERIOS

El fin de semana la Secretaría de Educación (SE) informó que las faltas y/o retardos se justificarían si la temperatura marcaba cero grados o menos para nivel preescolar, de menos un grado centígrado para primaria y de menos dos grados para secundaria en el sistema público educativo.

Sin embargo, González Hernández declaró este martes que aunque el termómetro no llegó a estas cifras, de cualquier forma los maestros y maestras no pondrán falta ni retardos a los estudiantes.

"Ya dí la indicación de que seamos comprensivos, ahorita por ejemplo, este clima muchos niños ya no lo soportan y pues es mejor prevenir que lamentar. Aunque no sean los parámetros que puso la Secretaría, hay flexibilidad de los maestros en no poner falta ni retardos", señaló.

En esta temporada, las autoridades educativas recomiendan lo siguiente: usar ropa abrigadora y evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar contagios limitando la convivencia con personas que tengan síntomas de enfermedades respiratorias, consumir alimentos nutritivos altos en vitamina C y ante cualquier malestar, acudir al médico.





