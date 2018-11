Marvel está de luto por Stan Lee

LOS ÁNGELES, CA.-

El editor de cómics que creó personajes como Capitán América y Spider Man, Stan Lee, falleció ayer a los 95 años de edad

Creador de emblemáticos personajes de las viñetas como Spider-Man y referencia indispensable de la cultura popular en las últimas décadas, la leyenda estadounidense del cómic Stan Lee falleció ayer en Los Ángeles a los 95 años.

Lee (Nueva York, 1922), que había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos, murió en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles al que había sido trasladado a primera hora de la mañana desde su casa en Hollywood Hills, informó TMZ.

"Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande", dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del artista.

Desde la editorial Marvel, Lee dio forma como guionista, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que, además de Spider-Man, figuran Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

"Solía avergonzarme porque solo era un guionista de cómics cuando otras personas construían puentes o se dedicaban a la medicina", dijo Lee en 2015 al periódico The Washington Post.

"Y entonces comencé a darme cuenta: el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin eso, podrían perder los estribos. Siento que si eres capaz de entretener estás haciendo algo bueno", añadió.

Las redes sociales, en las que la muerte de Stan Lee se convirtió rápidamente en tendencia mundial, se llenaron ayer de mensajes de celebridades y gente común lamentando el fallecimiento de Lee y subrayando su enorme legado.

"Te lo debo todo... Descansa en paz, Stan", afirmó en su cuenta de Instagram el actor Robert Downey Jr., el encargado de llevar a la gran pantalla a Iron Man, uno de los personajes creados por Lee.

"Nunca existirá otro Stan Lee. Durante décadas, proporcionó a jóvenes y mayores aventura, evasión, consuelo, seguridad, inspiración, fuerza, amistad y alegría", aseguró en Twitter, por su parte, el actor Chris Evans, que ha interpretado en el cine a Capitán América.

Asimismo, Marvel emitió un comunicado junto a Disney, estudio con el que ha trabajado en las películas sobre sus superhéroes, en el que rindió homenaje a Lee.

"Stan Lee fue tan extraordinario como los personajes que creó", aseguró el presidente de The Walt Disney Company, Bob Iger.

"Tuvo el poder de inspirar, entretener y conectar. La escala de su imaginación fue solo superada por el tamaño de su corazón", agregó sobre un artista que siempre apareció con humorísticos cameos en las películas de Marvel.

Incluso DC Comics, la gran compañía rival de Marvel, rindió tributo a Lee.

"Cambió la manera en la que miramos a los héroes y los cómics modernos siempre tendrán su marca imborrable. Su contagioso entusiasmo nos recordó por qué nos enamoramos de estas historias desde el principio", indicó la editorial.

Ryan Reynolds, Letitia Wright, Rosario Dawson, Lin-Manuel Miranda o Elon Musk también formaron parte de la enorme lista de famosos que mostraron su tristeza por el fallecimiento de Lee.

Además de sus constantes problemas de salud en los últimos años, Lee tuvo que afrontar en 2017 la muerte de su esposa Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas.

Por otro lado, Lee pidió este año una orden de alejamiento contra su exmánager Keya Morgan en medio de un confuso asunto sobre un presunto caso de abusos al artista.

Lee, conocido por su carácter bromista y humor socarrón, publicó en 2002 su autobiografía Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee y en 2010 se estrenó un documental sobre su vida titulado With Great Power: The Stan Lee Story.

Su última visita a México

En mayo del año pasado Stan Lee estuvo en México para asistir a la Conque, convención de cómics que se desarrolló en la ciudad de Querétaro.

Fue allí donde dijo a Tom Holland, el último actor que ha interpretado a Spider-Man, que "él es el mejor actor y el chico más amable. Ama a los fans y hace todo por ustedes... aunque no por mí".

En esa ocasión también comentó que trabajaba en un superhéroe latino, que estaría listo para fines de 2017, aunque el proyecto no se presentó.

"Siempre había querido que esto fuera una sorpresa, pero estoy trabajando en un héroe latino que ustedes estarían viendo quizá al fin de año, quiero hacerlo tan bueno como pueda, tan diferente como pueda, quiero darle el mejor artista y al final de año verá a un nuevo superhéroe", indicó.

Se quedan huérfanos

Stan Lee fue el creador de estos personajes:

-Spider-Man

-Black Phanter

-The Incredible Hulk

-X-Men

-Iron Man

-Thor

-Daredevil

-Doctor Strange







