Policías hacen trabajo 'extra' para completar

COMARCA LAGUNERA

Se trata de un 19.4 por ciento en Coahuila y 23 por ciento en Durango

COMARCA LAGUNERA







COMENTAR

Uno de cada 5 policías tuvieron que desarrollar otra actividad para completar sus ingresos económicos durante el 2017. Se trata de un 19.4 por ciento en Coahuila y 23 por ciento en Durango, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, el promedio fue de 25.9 por ciento, es decir, 1 de cada 4.

Además, en cuanto al equipamiento para el desempeño de la función policial, la encuesta señala que el 90.7 por ciento de los elementos en Coahuila y 87.7 en Durango obtuvieron, por cuenta propia, al menos un accesorio o material de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones durante 2017. En el país, el promedio es de 86.1 por ciento. De esta cifra, un 85.8 por ciento dijo que lo compró y 2.3 se lo regalaron sus compañeros. Esto pudo deberse a que la institución no se lo proporcionó, no lo proporcionó en cantidad suficiente, o bien, no era adecuado para el desempeño de sus funciones; se incluyen como accesorios de apoyo: esposas, gas lacrimógeno, chaleco de tránsito, lámpara de mano; como materiales: equipo de radiocomunicación, teléfono celular, megáfono, hachas, alcoholímetros; y como accesorios de protección: chaleco balístico, coderas, rodilleras, pasamontañas, entre otros.

En términos del proceso de admisión, adscripción y formación, la encuesta señala que un 96.6 por ciento de los policías en Coahuila y 85.8 en Durango presentaron exámenes de ingreso o de control de confianza para ser admitidos en la corporación. El promedio nacional es de 93 por ciento. El 80.5% de los elementos de policía recibió un curso de formación inicial al ingresar a la institución policial, 57.8% recibió al menos un curso de actualización y 29.2% recibió mínimo un curso de especialización.

El porcentaje de elementos de policía con funciones operativas que utilizaron armas, municiones o accesorios para armamento para el desempeño de sus funciones y las obtuvieron por cuenta propia, en Coahuila fue 22.7 y en Durango 5.6. A nivel nacional, el promedio fue 4.9 por ciento.

La encuesta refiere que había 384.9 mil elementos de policía, por cada 10 elementos había 8 hombres y 2 mujeres. El 58% de este grupo de población tenía 39 años o menos y 55.1% contaba con estudios de nivel medio superior, 76.1% estaban adscritos a las Policías Preventivas Estatal o Municipales, 13.5% pertenecían a la Policía Estatal Ministerial, 9.5% a la Policía Federal y 0.9% a la Policía Federal Ministerial.

Cifras

Otros datos:

=> En promedio, los elementos de policía contaron con 7.1 años de antigüedad y trabajaron 70 horas a la semana.

=> Del total de elementos de policía, 73.4% realizó funciones principalmente operativas.

=> Uno de cada cuatro elementos de policía reportó haber laborado antes en seguridad pública.

Policías. La encuesta del Inegi señala que alrededor de un 20 por ciento debe trabajar en otra actividad para completar el ingreso familiar.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP