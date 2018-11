Apuntan al Príncipe en caso Khashoggi

THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON, EU

Aunque no lo nombran, agentes creen que 'el jefe' sea Mohammed bin Salman de Arabia

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Un poco después de que el periodista Jamal Khashoggi fuera asesinado, un miembro del equipo de asesinos le instruyó a un superior por teléfono que "le dijera a su jefe", que se cree era el Príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, que los agentes habían llevado a cabo su misión, según comentaron tres personas familiarizadas con una grabación del asesinato de Khashoggi recopilada por la inteligencia turca.

En una nota de portal de noticias del The New York Times, la grabación, que fue compartida el mes pasado con la directora de la CIA, Gina Haspel, es vista por los oficiales de inteligencia como una de las pruebas más sólidas que vinculan al Príncipe Mohammed con el asesinato del Khashoggi, residente de Virginia y columnista del Washington Post, cuya muerte provocó una protesta internacional.

Si bien el príncipe no fue mencionado por su nombre, según The New York Times, los oficiales de inteligencia estadounidenses creen que "su jefe" era una referencia al Príncipe Mohammed. La gente dijo que Maher Abdulaziz Mutreb, uno de los 15 saudíes enviados a Estambul para enfrentar a Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita, hizo la llamada y habló en árabe.

Oficiales de inteligencia turcos les han dicho a los funcionarios estadounidenses que creen que el Sr. Mutreb, un oficial de seguridad que viajaba con frecuencia con el Príncipe Mohammed, estaba hablando con uno de los ayudantes del Príncipe. Si bien las traducciones del árabe pueden diferir, las personas informadas sobre la llamada dijeron que Mutreb también dijo al ayudante unas palabras en el sentido de que "se hizo la escritura".

Pero los funcionarios turcos han dicho que el audio no implica de manera concluyente al Príncipe Mohammed, y la inteligencia estadounidense y otros funcionarios del gobierno advirtieron que por muy convincente que sea la grabación, todavía no es una evidencia irrefutable de su participación en la muerte del Khashoggi.

En tanto el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, visitó ayer la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se reunió con el príncipe heredero del emirato de Abu Dabi y vicecomandante del Ejército, Mohamed bin Zayed al Nahyan, informó la agencia de noticias estatal, WAM.





Indagan. Las grabaciones que compartió Turquía podría vincular al Príncipe bin Salman.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP