Ojalá fuera cierta la boda de mi hijo: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la "fobia anti-AMLO" de Carlos Alazraki lo llevaron a inventar la supuesta boda de uno de los hijos del tabasqueño en Campeche.

"A Carlos Alazraki lo obnubila su conservadurismo y su fobia anti-AMLO, al grado de inventar una supuesta boda de mi hijo en un hotel de lujo en Campeche", indicó a través de su cuenta de Twitter. El tabasqueño agregó que tal noticia lo alegraría mucho, pues espera llenarse de nietos. "¡Ojalá se animen mis vástagos!", bromeó.

Y es que el publicista compartió en su cuenta de Twitter imágenes de lo que asegura es el salón donde se celebró la supuesta boda del hijo del presidente electo. "Las humildes fotos de la humilde boda del Andrecito jr. Ayer en Campeche.Hacienda Uayamón LUXURY COLLECTION !!! (sic)", señaló en un mensaje de la red social.

Incluso detalló que cada noche en ese lugar oscila entre los 6 mil y 8 mil pesos. "No hay duda.... PRIMERO LOS POBRES", agregó.

Este lunes, el presidente electo desmintió que este fin de semana se haya casado su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Aseguró que la prensa "vuela" con esa información.

"Ahora que vine a la península, resultó que me esperaron en el aeropuerto, y que venía yo a una boda de uno de mis hijos, pero no los veo todavía animados (a mis hijos). No es verdad. Daban el hotel y la hacienda y el costo de lo que significa hospedarse, es un invento", expresó.





