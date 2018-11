AMLO desmiente boda de uno de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, desmintió que este fin de semana se haya casado su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Aseguró que la prensa "vuela" con esa información: "Ahora que vine a la península, resultó que me esperaron en el aeropuerto, y que venía yo a una boda de uno de mis hijos, pero no los veo todavía animados (a mis hijos). No es verdad. Daban el hotel y la hacienda y el costo de lo que significa hospedarse; es un invento", expresó.

Pidió que no tengan tanta inventiva: "en el periodismo se llama volar, vuelan, vuelan, vuelan". Sostuvo que la "prensa fifí" siempre va a estar en contra suya. "La prensa fifí tiene todo su derecho a expresarse, lo único que demandó es tener la posibilidad de la réplica", indicó.





