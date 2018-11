'El Mijis' busca reducir presupuesto a partidos en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.-

Asignar el presupuesto a partidos políticos de acuerdo al número de votos obtenidos en la elección inmediata anterior es la pretensión de Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", diputado local por el octavo distrito, mediante una iniciativa.

Este proyecto de reforma a la Ley Electoral del Estado se presentará el próximo jueves en sesión de pleno.

Carrizales Becerra aseguró que esta iniciativa pretende poner a trabajar a los partidos para que exista participación ciudadana, ya que las prerrogativas se entregarían con base en el número de votos obtenidos.

Por otro lado, afirmó que aunque este planteamiento se basa en la iniciativa #SinVotoNoHayDinero es diferente a la promovida por Pedro Kumamoto.

El dictamen expone "a los partidos políticos nacionales que tengan derecho a recibir financiamiento público estatal se les asignará conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos emitidos en la elección de diputados inmediata anterior en la entidad federativa por el sesenta por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

A diferencia de la de Kumamoto está no establece cómo se determinará el presupuesto a partidos en periodos no electorales; #SinVotoNoHayDinero establece "que el financiamiento que se les otorgue a los partidos en los años electorales dependa del número de personas que convenzan para votar; y en los no electorales se aplique una disminución de 20 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización".





