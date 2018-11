'Chava' Reyes está confundido con el VAR

TORREÓN, COAH.-

Convencido de que Santos Laguna fue superior al América en el trámite del partido y reclamando la revisión de una jugada que consideró debió marcarse como penalti, el entrenador Albiverde, Salvador Reyes, dio sus declaraciones tras el empate de anoche, con el que los Guerreros firmaron el torneo invictos como locales.

Para Reyes, sus Guerreros mostraron superioridad ante las Águilas, pero la táctica fija volvió a jugarles una mala pasada: “vi a Santos muy superior, no vi que América nos exigiera a nuestro portero y sí vi que ellos sufrieron, creo que nosotros provocamos mucho más llegada que ellos y que al final del día, hay que sacar las conclusiones tal y como son, creo que fuimos superiores en el trámite, cometimos un error a pelota parada, aunque también tuvimos uno a favor, pero ya van dos semanas en las que nos hacen gol a pelota parada y debemos trabajar mucho en ello”, señaló.

Una jugada en el minuto 84, cuando Cecilio Domínguez pareció cometer mano adentro del área americanista, desató los reclamos del estratega Albiverde: “estoy confundido con el VAR, nos dijeron que cuando había opción de penal, la jugada se revisaría y no entiendo por qué ni siquiera la revisaron, creo que todos en el estadio teníamos duda, unos dirán que sí era, otros que no, pero de que había duda, la había, aquí vinieron y nos explicaron que esas jugadas las iban a revisar, pero ni siquiera se acercaron a verla, yo ya vi el vídeo y creo que era penal, pero no entiendo por qué ni siquiera la revisaron”, sentenció.





'Chava' Reyes habló tras el partido ante América. (EL SIGLO DE TORREÓN)

