Joven da a luz a cuatrillizos en Torreón

Después de varios años intentando tener un hijo, este fin de semana la vida de Dalia Martínez de 28 años de edad y de su esposo Horacio de 30, cambió.

La mujer es originaria de Torreón y se convirtió en madre por partida cuádruple la tarde de ayer sábado en un hospital privado de esta ciudad.

nacieron por cesárea en la, con un peso por encima del kilogramo y aunque gozan de buen estado de salud, permanecerán hospitalizados hasta que alcancen un peso adecuado.

"Fue un embarazo muy difícil, desde el primer momento hasta el último estuve en reposo, muchos ascos, internada cuatro veces. Estaba programada para la primera semana de diciembre, pero llegué porque traía una infección, no venía preparada, primero me hicieron el tacto y vieron que traía dilatación, yo no traía nada, ni la pañalera".

Dalia dice que en un principio les dieron la noticia de que se convertirían en padres de seis bebés, sin embargo, durante los primeros tres meses de embarazo se presentaron complicaciones, razón por lo que dos de ellos no se lograron.

Horacio, su esposo y originario de Veracruz, cuenta que nunca se imaginó "el tamaño de la bendición que Dios les mandó" y que ahora tendrá que esforzarse más para sacar adelante a su esposa y a sus cuatro hijos.

La feliz pareja agradeció a Selene Rivera, especialista en Ginecología y Obstetricia y subespecialista en Fertilidad y Menopausia por ayudarles a convertirse en padres de los cuatrillizos.

Por el riesgo que representaba el embarazo, la familia Bravo Martínez decidió optar por una institución privada, pero debido a que el alumbramiento se adelantó y a que los bebés permanecerán más tiempo en el hospital, se generará un gasto mayor. De ahí que los jóvenes padres piden el apoyo de la ciudadanía para cubrir una parte de la cuenta en la clínica.

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al teléfono 8714048821.

Dalia y Horacio de convirtieron en padres de cuatrillizos. (ESPECIAL)

