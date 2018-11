México, en la mira DE 'EL PROFESOR'

TORREÓN

El actor español, Álvaro Morte, revela en entrevista en Madrid que espera pronto conocer este país; asegura que su personaje en La casa de papel lo liberó como actor

Álvaro Morte es el hombre del momento. La gente habla de él aquí, en todo México, Latinoamérica y España. No lo llaman por su nombre, para ellos es "El Profesor".

El mismo que elaboró un detallado plan para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y timbre de España, esto en la serie española La casa de papel que ha tenido una gran repercusión en el Continente Americano.

De la noche a la mañana, Morte logró que miles de personas se interesaran en su carrera, tan es así que una de ellas se tatuó la cara del actor en su brazo. El hombre más buscado de los últimos tiempos habló en exclusiva en Madrid con El Siglo de Torreón.

Contó cómo ha cambiado su vida gracias a dicho personaje y además dio algunos detalles de su vida personal. No dudó en agradecer a los laguneros el apoyo que le han dado a él y a la serie y les pidió que esperen con calma la siguiente temporada.

´ ¿Cómo te va Álvaro?

La verdad es que no me puedo quejar en absoluto, estoy muy contento porque en estos últimos meses se ha podido ver La casa de papel en todo el mundo y he recibido muchísimo cariño de los fans desde todos los lugares del planeta; y además Vancouver Media, que es la productora de La casa de papel, ha querido volver a contar conmigo para protagonizar una nueva serie que se llama El embarcadero.

"Se trata de una serie que estoy rodando ahora. Además, estreno en breve la película Durante la tormenta, dirigida por Oriol Paulo. Se trata de un thriller con saltos en el tiempo. También, he realizado un proyecto que me hace mucha ilusión que es el doblaje de una película de animación de la Warner que se llama Smallfoot, una película divertidísima. Así que por todo esto, a nivel laboral estoy tremendamente contento y agradecido a la vida", dijo.

´ ¿De qué manera cambió tu vida "El Profesor?

El personaje ha marcado mi carrera porque me ha permitido tener acceso a puertas que antes estaban cerradas. Gracias a "El Profesor" se me ha abierto un mundo de posibilidades a nivel laboral no solo en España sino a nivel internacional.

"'El profesor' además, ha sido un personaje que me ha permitido como actor poder construir un personaje complejo y me ha dejado hacer lo que no siempre te dejan o no siempre es posible", comentó.

´ ¿Podrías detallar cómo fue ese momento en el que diste cuenta que La casa de papel se había vuelto un "boom" en México, en Latinoamérica?

Bueno, sobre todo fue a raíz de ver en las redes sociales el crecimiento vertiginoso de los seguidores y de los comentarios y acciones que han ido sumando fanáticos de todas partes del mundo. Siempre lo pongo como ejemplo, pero me parece impresionante que gente al otro lado del mundo que se haya tatuado mi cara... Cosas así me resultan muy divertidas y me llenan de ilusión.

´ En México te quieren ver, ¿te gustaría visitar esta nación?

México es un país que lo tengo pendiente desde hace muchos años. Tengo muchísimas ganas de ir por una razón u otra al final no ha sido posible, pero es un país que me encanta tanto su cultura, gastronomía, sus paisajes de contrastes. Además, todos los mexicanos que conozco son muy simpáticos y buena gente, tengo muchísimas ganas de conocer México y espero poder ir pronto.

´ ¿Qué tiene La casa de papel que ha gustado tanto?

Creo que cuenta con varios componentes que la han llevado al éxito. Ante todo, tiene unos personajes que están muy definidos desde el guión, son unos personajes de los que te puedes enamorar muchísimo porque además son la parte de la sociedad que sufre.

"Creo que al espectador le gusta reconocerse, tal vez, en los sentimientos que tienen estos personajes, a la hora de poder decir que todos hemos podido sentir antes o después una mano encima de nosotros que no nos permitía subir y, creo que La casa de papel en cierto sentido destruye esa mano y creo que eso le gusta a la gente. Además, tiene un guión fantástico y una mezcla perfecta entre acción, drama, comedia. Es una serie redonda en muchos sentidos".

´ De los actores que conforman el elenco de La casa de papel, con quién o quiénes has hecho una amistad que haya traspasado los foros?

La suerte que hemos tenido en La casa de papel es que hemos hecho una familia estupenda porque si no la hacíamos, hubiera sido imposible levantar un proyecto tan complicado.

"Desde el primer momento, ha existido una gran unidad en todo el equipo porque sabíamos que era muy difícil y, esa unión ha hecho que nos convirtamos en grandes amigos. No podría escoger a uno u otro porque somos todos una familia".

´ Se viene una nueva temporada, ¿qué podrías adelantarnos de ella?

¡Pues... nada!, -risas-, el director, Jesús Colmena, está entusiasmado y nos ha dicho que vamos a alucinar con todo lo que viene en la siguiente temporada. Estén pendientes.

´ En un principio mencionaste otra serie en la que laboras, El embarcadero, ¿De qué trata?

Es una serie en la que dos mujeres llegan a conocerse por la muerte de un hombre que interpreto yo y que se llama "Oscar". Una de las mujeres es su esposa y la otra es su amante y a partir de ahí, comienzan a descubrir todo un mundo que hay alrededor de este personaje que salpicaba a las dos y acaban descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban.

"Es un thriller emocional, no tiene nada que ver con La casa de papel ya que es otro registro distinto y me atrevo a decir que es una serie muy especial y que va a gustar mucho", aseguró.

´ No sólo eres actor, también diriges y sobre todo en teatro, ¿No es así?

Sí, yo monté hace años la compañía de teatro 300 pistolas en la cual actúo, dirijo y produzco las funciones. Para mí, es una parte importante de mi vida y siempre quiero estar con un pie en el escenario por mucho trabajo que tenga en el sector audiovisual.

"Creo que las tablas te dan raíz y te conectan con lo esencial de la interpretación, además de que es un proyecto que me ha ayudado mucho personalmente porque es un proyecto con el que he podido investigar mucho con total libertad y he encontrado cosas muy bonitas".

´ Para que la gente de México te conozca más, dinos qué haces de tu vida cuando no estás en algún proyecto…

Bueno, es verdad que tengo mucho trabajo que me mantiene ocupado una gran parte de mi tiempo, pero cuando no estoy delante de la cámara o haciendo proyectos de teatro con 300 pistolas, lo que más disfruto es pasar tiempo con mis hijos, León y Julieta, que son muy pequeñitos y que no quiero perderme su infancia.

¿Cómo es Álvaro?

Preguntas rápidas

=> ¿Cuál es el platillo que mejor te queda a la hora de cocinar?: "Merluza con gambas y almejas".

=> ¿Tienes alguna fobia?: "Sí, a las grandes profundidades del mar".

=> ¿A quién admiras?: "A toda persona que trabaja duro para conseguir lo que quiere".

=> ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?: "Mi casa".

=> ¿Cuál es tu máximo superhéroe de la ficción?: "'El Profesor'".

fotografía: samuel del román

