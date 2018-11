'Trump debe retirar tropas de frontera'

WASHINGTON, EU

El teatro político que significó el despliegue militar en la frontera con México para frenar la "invasión" de migrantes centroamericanos no se justifica más tras el fin de las elecciones, por lo que Trump debería ordenar su retiro, consideró ayer el diario The Washington Post.

En su principal editorial de este viernes, el diario señaló que el propio Departamento de Defensa reconoció lo exagerado de la medida, anunciada por el presidente estadunidense en la víspera de las elecciones legislativas, y quizá por ello decidió cambiar el nombre de la operación "Patriota Fiel" a "apoyo fronterizo". "Alardear de tropas estadunidenses en las actuales circunstancias es poco probable que funcione como disuasivo. Ahora que las elecciones han acabado, quizá este despliegue sin sentido puede terminar", señaló.

El diario consideró que además de urgir a los migrantes a que no hagan este viaje y enfatizar que la mayoría no recibirá asilo, EU debería trabajar con los gobiernos de México y Centroamérica en ese sentido. Recordó que los migrantes que se presentan en los cruces fronterizos establecidos para solicitar asilo, no están violando ninguna ley, y que tienen este derecho al amparo de los estatutos y tratados internacionales.





Respuesta. La decisión de Trump fue desproporcionada.

