Gobernadores deben exigir a Hacienda los Fondo Metro: Ramírez Cuéllar

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, asegura que los recursos correspondientes a la partida de Fondos Metropolitanos 2018 para los estados de Coahuila y Durango, están disponibles en la Secretaría de Hacienda y los gobiernos de ambas entidades “deben fajarse los pantalones”, y exigir la entrega de estos recursos.

Señala que de la bolsa de alrededor de tres mil 200 millones de pesos para este concepto destinado a las Zonas Metropolitanas del país, "nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a los gobernadores para que los gestionen. Tienen todo el respaldo de los diputados y senadores para ejercer presión".

Dice que pese a estar a unos días del cambio de gobierno federal, "aún estamos a tiempo, ojalá y se logre".

Respecto a la conveniencia de que siga existiendo este rubro que con los años, ha venido disminuyendo en aportaciones detalló que “habremos de revisar este rubro y el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México “

Ramírez Cuéllar presidió este viernes en Torreón una reunión con organizaciones sociales, representantes de instituciones educativas, empresarios, así como alcaldes electos, diputados federales y senadores, para, "construir el presupuesto de Egresos 2019 desde abajo".

Asegura que en el marco del nuevo gobierno federal, "estamos trabajando pero desde las bases, sin corrupción ni etiquetaderas como se ha venido haciendo, viendo las necesidades objetivas, directas, planteadas por los directamente inmersos en las necesidades. Ya no va a ser elaborado como antes desde el escritorio, con corrupción y poca transparencia".

Dice que con la información que se recabe, a partir del 1 de diciembre se realizará la discusión en la Cámara de Diputados para la reorientación del gasto, bajo la premisa de atender, "necesidades reales y actuales, que impidan la dispersión de recursos mediante tantos programas sociales que ya no funcionan y en eso nos pondremos de acuerdo con el gobernador de Coahuila".

MÁS REGULACIÓN PARA SISTEMA FINANCIERO

Por otra parte y con relación a la propuesta del partido Morena para que las instituciones de crédito en el país, disminuyan el cobro de comisiones a sus clientes, Ramírez Cuéllar expuso que "vamos a respetar totalmente las reservas del Banco de México, el gobierno de la República no mete mano ahí… no es dinero del gobierno de la República… no van a disminuir por decreto. Necesitamos, eso sí, que lo que se cobre por comisiones bancarias, sino que haya más regulación y competencia en el sistema financiero. No se requiere de una Ley que expresamente lo prohíba".





Dice que pese a estar a unos días del cambio de gobierno federal, "aún estamos a tiempo, ojalá y se logre". (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Fondo MetroFondo metropolitano

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD