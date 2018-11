Trump puso en riesgo a mi familia, nunca le perdonaré: Michelle Obama

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama escribió en un nuevo libro que "nunca perdonará" al presidente de EU, Donald Trump, por haber difundido una teoría de la conspiración sobre el lugar de nacimiento de su esposo, Barack Obama, informó hoy el diario The Washington Post.

En sus memorias, tituladas en inglés "Becoming" y en español "Mi historia", la ex primera dama acusó a Trump de haber "puesto en riesgo" a su familia cuando impulsó en 2011 el falso rumor de que el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, no había nacido en Estados Unidos.

"Fue algo loco y malintencionado, y por supuesto no consiguió ocultar la intolerancia y xenofobia que había detrás (de esa teoría)", indica Obama en su libro, que saldrá a la venta el próximo martes en Estados Unidos, según un extracto adelantado por el Post.

"Pero también fue algo peligroso, diseñado deliberadamente para agitar a gente chiflada. ¿Qué habría pasado si alguien con una mente inestable hubiera cargado un arma y manejado hasta Washington? ¿Y si esa persona hubiera ido a buscar a nuestras hijas?", continuó en referencia a Malia y Sasha.

"Donald Trump, con sus insinuaciones chillonas e irresponsables, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y nunca le perdonaré por eso", agregó Obama.

Un grupo de periodistas preguntó hoy a Trump por esas declaraciones de la ex primera dama, y el mandatario respondió con otra acusación, sin comentar sobre la teoría que ayudó a promover.

"Ah, ¿ha dicho eso Michelle Obama? No lo he visto. Supongo que ha escrito un libro, que le han pagado mucho dinero por escribir un libro, y siempre insisten en que incluyas cosas controvertidas" en las memorias, dijo Trump desde la Casa Blanca.

"Bien, pues yo también les daré controversia: yo nunca le perdonaré a él (el expresidente Barack Obama) por lo que le hizo a nuestros militares de Estados Unidos, al no darles los fondos adecuados. Los dejó mermados", añadió.

La teoría que difundió Trump sobre Obama, de quien dijo que era musulmán y que probablemente no había nacido en Estados Unidos, lo que le inhabilitaría para ocupar la Presidencia, se enmarcó en un momento en el que el magnate comenzaba a tantear sus opciones de competir por la Casa Blanca y quería poner a prueba su tirón.

Trump invirtió dinero y recorrió el país promoviendo su teoría, lo que obligó finalmente a la Casa Blanca a publicar el certificado de nacimiento del entonces presidente, originario de Hawái.

Para presentar su libro, Michelle Obama ha programado una gira digna de una estrella del rock, con conferencias en estadios de EU y el Reino Unido acompañada de famosas como la presentadora Oprah Winfrey, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie o la actriz Sarah Jessica Parker.





"Donald Trump, con sus insinuaciones chillonas e irresponsables, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y nunca le perdonaré por eso", agregó Obama. (AP)

Etiquetas: Donald TrumpBarack Obamamichelle obama

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD