Sin rastro de mujeres y sus hijas

Autoridades no han encontrado rastro alguno de Graciela y su hija Mía, desaparecidas en mayo de este año, y tampoco de Liliana y su hija Valeria de las que no se sabe nada desde octubre de 2017, y tampoco hay indicios de que continúen con vida.

Según Fernando Vela, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, las investigaciones continúan, pero no han arrojado datos relevantes.

"Hasta ahorita no se ha tenido un resultado positivo, sin embargo, las búsquedas fueron y serán ininterrumpidas hasta el día de la localización (...) las líneas de investigación han sido diversas; yo te mentiría si te dijera que sí hay vida, no te lo puedo decir porque hasta ahorita no me ha arrojado algún indicio al respecto".

Dijo que las mujeres y sus hijas son buscadas bajo los protocolos de desaparición forzada, debido a que una semana después de que las personas no se comunican con sus familiares, ya no se investiga como "no localizadas".

Negó que el personal a su cargo brinde malos tratos, tal y como lo refirieron allegados de las desaparecidas y de haberlos, prometió sanción.

"Tendrían que decirme los familiares quién le está dando malos tratos porque la mayoría del tiempo los he atendido yo, pero si hay alguna queja inmediatamente estoy dispuesto a recibirla, y si hay que castigar a alguien, lo hacemos".





