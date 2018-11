Duro golpe a la afición

TORREÓN, COAH.-

Seguidores del beisbol en La Laguna lamentan ausencia de Algodoneros para temporada 2019

Una profunda desilusión, significó para los aficionados laguneros la noticia de que los Algodoneros del Unión Laguna no participarán en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, poniendo fin a una racha de 33 años con pelota profesional en el estadio de la Revolución.

Luego de que la Liga Mexicana de Beisbol informara el pasado miércoles que la asamblea de dueños había permitido al Unión Laguna tomar "un año sabático", los fieles fanáticos del equipo guinda no tardaron en expresar su desaliento al darse cuenta de que su deporte y entretenimiento favorito, no será una opción para disfrutar en La Laguna, al menos durante el próximo año.

Mediante redes sociales fueron las primeras impresiones al respecto y ayer, El Siglo de Torreón recabó algunas otras opiniones de aficionados al "Rey de los Deportes", en las que la decepción fue el factor principal.

"Es una tragedia", exclamó Juan Antonio García Villa, reconocido aficionado, promotor e historiador del beisbol lagunero, al enterarse de que la organización Guinda no tomará parte en la próxima temporada de la LMB.

"Ojalá no sea como la salida de 1953, cuando regresó la pelota hasta 1970. Toda una generación de laguneros que se 'perdió' para el Deporte Rey, de lo cual hasta la fecha vemos consecuencias de aquel acontecimiento. La Laguna no volvió a ser la misma", añadió García Villa, quien día tras día se puede observar detrás de home en el Estadio de la Revolución durante los juegos, al menos hasta la temporada pasada.

El reconocido comentarista deportivo Rafael Rosell expresó su sentir: "tuve el gusto de narrar más de 500 juegos de los Algodoneros del Unión Laguna y Vaqueros como local. Imposible no sentir tristeza e incertidumbre por el futuro del beis en nuestra Comarca", sostuvo el también editorialista de META en El Siglo de Torreón.

Por su parte, Alejandro Soto, anotador oficial de la LMB en el estadio de la Revolución, afirmó que esta ausencia puede tener sus matices positivos: "esto duele, pero les puede ayudar a los aficionados a valorar lo que tenemos, en caso de que regrese", afirmó, ya que Unión Laguna mantiene el derecho de regresar como franquicia en el año 2020.

Por su parte, el experimentado periodista Claudio Martínez Silva, lamentó las cuestiones de directivas que orillaron a la franquicia a declinar su participación en la siguiente temporada: "en los últimos 33 años he estado siempre muy cerca del equipo y he visto directivos buenos, regulares y malos, pero nunca me había tocado que fueran 'mala leche' como lo vi en este momento. El llevarse a Ricky Álvarez para reforzar al otro equipo de los dueños, Leones de Yucatán, fue lo que marcó la pauta de lo que le harían al equipo lagunero, denostarlo y nunca tenerlo como prioridad, aunque no podemos tachar de mentirosos a los dueños, ya que advirtieron que jugarían con jóvenes y un presupuesto limitado, lo que cumplieron al pie de la letra, lamentablemente eso desencadenó la molestia de los aficionados, los pobres resultados y lo que hoy con tristeza estamos viendo, que el equipo no jugará el próximo año", afirmó.

También los aficionados laguneros de todos los días en el estadio, lamentaron la situación.

"Voy a extrañar a mis Algodoneros del Unión Laguna, la comicidad del Pollo, las edecanes, todos los puestos de comida, y el ambiente familiar que sólo se daba en el beisbol. Lamentablemente, se veía venir esto y pues, la espera será más larga de lo habitual", confesó José Rodríguez.

Otro de los aspectos que causaron preocupación entre los laguneros, fue la pérdida de los empleos que se generaban en el Estadio de la Revolución, ante esta situación, muchos quedarán sin ese ingreso.

En general, las reacciones fueron de lamentación por este gris episodio de la que algún día, el legendario Pedro "Mago" Septién describió como "una organización legendaria en la historia de la pelota mexicana".

Aunque existe optimismo entre los aficionados laguneros de que su equipo volverá pronto para entregar esas memorables noches de beisbol en el Estadio de la Revolución, por lo pronto todos se refugian en el recuerdo de emblemas como Antonio Pollorena, Francisco Maitorena, José "Zacatillo" Guerrero, "Moi" Camacho, Leo Hernández, Erik Peyton, Warren Newson, David Stockstill, Guillermo Garibay, "El Maestro" Martín Dihígo, Dionys César, Juan Salvador Delgadillo, Jeff Perry, "Paco" Guerrero, Víctor Manuel Félix, Rommel Canada y tantos nombres que dieron tanto al beisbol lagunero.

Todo 'igual'

Luego del anuncio que hiciera la Liga Mexicana de Beisbol acerca de que los Algodoneros del Unión Laguna no participarán en la temporada 2019, la incertidumbre también reina en las oficinas del club.

Ayer fue un día normal para los trabajadores, atendieron sus obligaciones en el horario habitual, aunque se enteraron de lo informado por El Siglo de Torreón, no han recibido instrucciones sobre nuevas formas de operar o trabajar.

La afición lagunera extrañará las tardes y noches de beisbol en el Estadio de la Revolución. (Archivo)

