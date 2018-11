Causan polémica fotos de hijo de AMLO en Madrid

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Unas fotografías en las que aparece José Ramón López Beltán, hijo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presuntamente en el lujoso hotel Villa Magna de Madrid, España, causaron polémica el miércoles en redes sociales.

Las imágenes fueron retomadas por medios nacionales y columnistas señalando que en dicho hotel suelen hospedarse personalidades como Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

Las fotografías desataron una ola de opiniones encontradas en redes sociales, entre quienes cuestionan el discurso de austeridad del próximo mandatario de México y quienes lo defienden y minimizan el hecho.

Ante la polémica, López Obrador respondió ayer al ser abordado en la calle por la prensa y expresó:

"Pues es normal. Es normal. Todo mundo tiene derecho a cuestionar a criticar, nosotros somos respetuosos. Repito, al derecho a disentir y, pues... ya llevo muchos años recibiendo cuestionamientos. Siempre he enfrentado a la prensa oficial y oficiosa. Ahora es distinto porque ya no hay prensa oficial ni prensa oficiosa. Ahora los medios son libres, hay más pluralidad, hay más profesionalismo. Ya no hay boletines de prensa, ya no hay chayote... además, existen las benditas redes sociales. Antes era muy difícil, nada más existían los medios convencionales, entonces rodeaban a uno, nos cercaban, golpeaban hasta saciarse a un opositor. No podía uno...".

López Obrador no abundó más acerca de la presunta estancia de su hijo en Madrid.

¿Qué opina López Obrador acerca de que su hijo, José Ramón López Beltrán, se hospedó en un lujoso hotel en España? pic.twitter.com/BTldtbUVuj — El Economista (@eleconomista) 6 de noviembre de 2018

En redes sociales circularon fotografías del hijo de López Obrador, presuntamente en lujoso hotel de Madrid. (TWITTER)

Etiquetas: lopez obradorFamilia AMLOAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD