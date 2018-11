Hay mentalidad de triunfo en Guerreros

TORREÓN, COAH

Nervo asegura que Santos Laguna busca los primeros puestos

La mentalidad de los Guerreros está intacta. Buscan ganarle el domingo al América para mantenerse en lo alto en la tabla de posición rumbo a la liguilla.

"Sabemos que será un partido muy difícil, ante uno de los mejores equipos de México, pero estamos preocupados por nosotros, en hacer el trabajo que venimos realizando", dijo ayer el zaguero argentino de Santos Laguna, Hugo Martín Nervo.

Adelantó que las Águilas, tienen una ofensiva muy buena, con muchos nombres y jugadores de una clase impresionante, por lo que los defensores albiverdes, van a tener cuidado con eso.

Pero también estarán cuidando: "su calidad individual más que nada, es un equipo muy fuerte de media cancha para adelante, muy completo, vamos a tener que trabajar en eso en lo que resta de la semana, para llegar lo mejor posible".

También reveló que aunque a los verdiblancos les motiva jugar todos los partidos, cuando lo hacen ante esa clase de rival, genera otra expectativa para los aficionados, jugadores, prensa y para todos.

Sobre el recibir goles en jugadas a balón parado indicó: "es algo que se debe trabajar, por más que se juegue bien, hay cosas por corregir, como otras cosas que nos dirá el técnico".

La paciencia y el orden, serán factores determinantes para que Santos Laguna obtenga un buen resultado el próximo domingo, cuando reciban a las Águilas del América, en el choque que acapara los reflectores en la jornada 16 del Apertura 2018.

Así lo dejó claro el zaguero de los Guerreros, Hugo Martín Nervo, quien adelantó que durante la presente semana, deberán corregir las fallas tenidas en la fecha anterior frente a los Gallos Blancos. El sudamericano, suma los 15 partidos como titular con el equipo en la campaña regular, para una sumatoria de 1,350 minutos en la cancha.

"Nos desesperamos después del primer gol en Querétaro, nos desordenamos bastante y por ahí perdimos el control del partido, antes de la anotación no pasaba nada, era un partido donde no había chances, chato, sin posibilidad de triunfo para ningún equipo, fuimos a buscar el empate, pero se encerraron bien atrás", señaló al finalizar la práctica verdiblanca del miércoles en el TSM.

El excapitán de Huracán en Argentina, indicó que como en todos los partidos, irán en busca del triunfo, para quedar lo más alto posible en la tabla con una fecha por jugar y así terminar de la mejor manera el torneo, para encarar la liguilla lo mejor posible.

Sobre la marca de 6 triunfos y dos empates que tienen los laguneros en el Corona en la presente campaña indicó: "mantener el invicto es lindo, pero una victoria sería mejor".

El lateral y capitán de los Guerreros, José Javier Abella, abandonó la práctica debido a un golpe, por lo que se espera que en las próximas horas, se conozca la magnitud de la lesión.

Por otro lado, Nervo no tuvo mayor declaración en cuanto a la investigación que se abrirá en la Liga MX, por supuestos dobles contratos que tienen jugadores en algunos equipos.

"Tengo 10 años de carrera, es mi tercer equipo, en Argentina no me tocó nunca ese tipo de cosas, en Santos hacen las cosas de una manera excelente, desde el primer día que llegué al club, supe que siguen los protocolos de la Liga a rajatabla, para nosotros es un tema cerrado, no tenemos nada qué ver".

La final de la Copa Libertadores de América, la jugarán los dos equipos más grandes de Argentina, así como de los más relevantes en Sudamérica y en el mundo, por lo que se le cuestionó al pampero su sentir del Superclásico que se vivirá en los próximos días.

"Me mueve como a cualquier futbolista, no tengo ningún favorito, como argentino ves una final histórica entre River y Boca, quisiera estar en un sillón viendo el partido, hay que disfrutarla porque no se va a dar en todas las Copas Libertadores".

Dijo que para él, es normal que las barras visitantes no asistan a los partidos, lamentando que se tenga que llegar a eso, ya que el folclor y la pasión del futbol argentino se basa en las hinchadas.

"Jugar una final de Copa Libertadores sin público visitante es algo ilógico, pero está el tema de seguridad y no estoy capacitado para hablar de eso, ellos son los que saben y por algo lo hacen, si es por el bien de la sociedad que no exista violencia, está perfecto".

Abella sale lesionado

El capitán José Javier Abella, no pudo terminar la práctica. Un golpe en su costado derecho, a la altura de la cadera, lo obligó a abandonar el entrenamiento de ayer, aunque se espera no sea de gravedad.

La lesión sucedió cuando disputaba un balón por aire con Jesús Angulo, donde incluso cayó al césped de forma descompuesta. Aunque tardó en reincorporarse, el lateral albiverde siguió en el entrenamiento, pero al momento de intentar rematar un centro de Diego de Bueno, se resintió, por lo que optó por irse al vestidor, para ser atentido.





