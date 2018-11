Alerta de Género provoca reacciones

La Alerta de Género fue emitida el pasado martes en 16 municipios de Durango

Durango está preparado para atender todas los requerimientos que trae consigo la Alerta de Violencia de Género para 16 municipios, recientemente declarada por la Secretaría de Gobernación.

Así lo indicó José Luis López Ibañez, subsecretario de Gobierno, quien refirió que desde hace tiempo se ha trabajado en la atención de las observaciones que se hicieron en torno a la atención a la violencia contra las mujeres.

Mencionó que la alerta en la entidad se presenta principalmente por los problemas de violencia doméstica. "Durango es un estado muy seguro en donde se suscitan pocos homicidios en comparación con otras zonas del país", expuso el funcionario estatal.

Indicó que lo que se busca con la alerta es que las instituciones estén preparadas para atender a las personas que son victimizadas.

Comentó que esto involucra a las instancias de Salud, de Seguridad y Asistencia Social.

La entidad no es señalada por registrar un alto índice de feminicidios, aseguró Laura Elena Estrada Rodríguez, titular del Instituto Estatal de la Mujer, quien señaló que Durango está muy por debajo de la media nacional en feminicidios, por lo que también se encuentra muy lejos de tener "focos rojos" en dicha materia; y aseguró que el problema viene de la violencia familiar.

Durango, capital de enero a septiembre concentró el 68 por ciento de las denuncias por violencia familiar.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros nueve meses del año se abrieron cuatro mil 468 carpetas de investigación en toda la entidad por violencia familiar.

El municipio de Durango concentró un total de tres mil 037 casos de violencia; es decir, el 67.9 por ciento del total de denuncias de agresiones familiares de toda la entidad.

De esta manera, la capital refrenda una tendencia creciente durante los últimos dos años, pues al cierre del año 2017 concentró el 69.6 por ciento de las denuncias estatales, con tres mil 620 expedientes.

La tarde de este martes, la Secretaría de Gobernación emitió una alerta de violencia de género que involucró a 16 municipios de Durango, entre los que se encuentran, además de la capital, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.

En el caso específico de Gómez Palacio, por ejemplo, estadísticamente aparece con 933 casos de violencia familiar en los primeros nueve meses del 2018; mientras que Lerdo tiene 339 investigaciones, Poanas 21, y Santiago Papasquiaro otras 32 carpetas.

A pesar de que este año han sido menos feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado, esto es porque no se tipifican de manera correcta.

La diputada local (PRI), Alicia Gamboa Martínez, señaló que en 2017 se tuvieron 11 casos de feminicidio y este año tres, asegurando que hoy en día no se tipifican todos como feminicidio, por lo que señaló es necesario reformas al Código Penal.

"El que no se tipifiquen los casos como feminicidios, no quiere decir que en el estado no exista alerta de género, ni feminicidios, hoy que se da la alerta en 16 municipios, debería ser en los 39, porque en todos se viven temas alarmantes", dijo.

Agregó que se debe trabajar para que se haga esa ampliación a todo el estado.

Asimismo, detalló que se tiene que hacer un análisis profundo para realizar las modificaciones a la Ley, a fin de que se tipifique como feminicidio el delito que reúna todos los requisitos para ser calificado como tal.

Asimismo, la declaratoria de violencia de género trae consigo la obligación de las autoridades estatales y municipales para crear un programa de interrupción legal del embarazo cuando la salud de la mujer gestante esté en riesgo, señaló Julieta Hernández Camargo, dirigente de la organización civil Sí hay Mujeres en Durango.

Señaló que ya no existe ningún pretexto para que el Congreso del Estado y el Gobierno Estatal se opongan a la interrupción del embarazo cuando viene de una violación o cuando la mujer está en riesgo.

En la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación, en su resolutivos, en su sexta medida de prevención, la Segob estipula precisamente la creación de este programa.





Contra la violencia. Con la alerta de género se tiene que realizar acciones para evitar la violencia contra las mujeres.

