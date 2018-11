Mourinho se burla en Turín

TURÍN, ITALIA

Manchester United gana en casa de Juventus

TURÍN, ITALIA







COMENTAR

Tras escuchar los insultos que le lanzaron los hinchas de la Juventus durante 90 minutos, José Mourinho les pidió más. Lo hizo con sarcasmo, con una sonrisa... y con el triunfo en la bolsa.

Dos goles tardíos dieron al Manchester United una victoria sorpresiva en la cancha de la Juventus. Y tras ganarle el duelo a su exdiscípulo y compatriota Cristiano Ronaldo, Mourinho no desaprovechó la oportunidad de protagonizar el alarde que irritó aún más al público y a varios jugadores de la Vecchia Signora.

El estratega fue escoltado por personal de seguridad para que abandonara la cancha, tras llevarse una mano al oído para instar a que los aficionados le siguieran gritando, tras el silbatazo final.

"Vine aquí a hacer mi trabajo, y fui insultado durante 90 minutos", dijo Mourinho. "No volvería a hacer ese gesto, pero no creo que haya ofendido a nadie, y en ese momento me pareció la respuesta adecuada para quienes habían insultado a toda mi familia y también al Inter".

Durante tres años, Mourinho dirigió al Inter, rival acérrimo de la Juve.

Los roces entre el estratega y los jugadores locales no pasaron a mayores, pero sí empañaron un poco lo que ha sido uno de los resultados más importantes de los Red Devils en la temporada.

El "Man U" pasa penurias en la Liga Premier pero tiene ahora una oportunidad clara de avanzar a la siguiente ronda en el certamen más importante de Europa.

Cristiano consiguió una impresionante anotación contra su equipo anterior para abrir el marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro libre a cuatro minutos del final y Alex Sandro metió un autogol en el último instante, con lo que el United apretó la disputa en el Grupo H.

Juventus, el único equipo que mantenía un récord perfecto en esta Liga de Campeones, continúa en la cima de la llave, pero sólo dos puntos por delante del United. Valencia, que más temprano venció 3-1 al Young Boys, se ubica dos puntos detrás del cuadro inglés.

El United jugó mejor que como lo hizo cuando ambos conjuntos se encontraron en Manchester, donde de alguna manera tuvo suerte de sólo perder 1-0. Pero Juventus tuvo varias oportunidades y ya había estrellado dos remates en los postes antes del gol de Cristiano a los 65 minutos.

Leonardo Bonucci elevó el balón por arriba de la defensa y el portugués lo vio sobre su hombro antes de prenderlo de volea y enviarlo al ángulo superior derecho.

La superestrella corrió inmediatamente hacia el banderín de tiro de esquina, se levantó la camiseta y apuntó a sus músculos abdominales.

Cristiano es el líder goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones, con 121 tantos, pero este fue apenas su primero en la competencia para la Juventus, si bien se perdió un partido por suspensión luego de ser expulsado en la primera fecha contra Valencia.

El técnico de Juventus, Massimiliamo Allegri, levantó las cejas y sonrió en agradecimiento por el gol.

Juventus parecía encaminarse con solvencia a la conquista de los tres puntos, y el United evidenciaba dificultades para crear opciones claras de gol, pero Mata cobró un tiro libre al ángulo superior izquierdo a los 86 minutos y eso pareció inspirar al equipo de Mourinho.

Minutos después, Marouane Fellaini lanzó un tiro libre y el balón rebotó cerca del segundo poste antes de encontrar al defensa brasileño Alex Sandro, quien lo empujó a su propia portería.

Luego vino el espectáculo de Mourinho. Se preguntó al técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, si él hubiera reaccionado igual que su colega.

"No. Yo me marcho de la cancha inmediatamente para no reaccionar", dijo. "Sólo me enojo con mi equipo, con toda razón, cuando se duerme ocasionalmente".

Posiciones

Grupo E

J G E P GF GC DG Pts.

Bayern München 4 3 1 0 7 1 6 10

Ajax 4 2 2 0 6 2 4 8

Benfica 4 1 1 2 4 6 -2 4

AEK Athens 4 0 0 4 2 10 -8 0

Grupo F

Manchester City 4 3 0 1 12 3 9 9

Lyon 4 1 3 0 9 8 1 6

Hoffenheim 4 0 3 1 8 9 -1 3

Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 4 13 -9 2

Grupo G

Roma 4 3 0 1 10 4 6 9

Real Madrid 4 3 0 1 10 2 8 9

CSKA Moskva 4 1 1 2 4 7 -3 4

Viktoria Plzen 4 0 1 3 3 14 -11 1

Grupo H

Juventus 4 3 0 1 7 2 5 9

Manchester United 4 2 1 1 5 2 3 7

Valencia 4 1 2 1 4 4 0 5

Young Boys 4 0 1 3 2 10 -8 1

José Mourinho, técnico del Manchester United, reta a los hinchas de la Juventus al final de un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP