Sin mujeres, equipo de transición de Bolsonaro

Al ser cuestionado el presidente electo dio una polémica y controvertida respuesta

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció un equipo de 27 personas para llevar a cabo la transición gubernamental, entre ellos siete militares, pero ninguna mujer, lo que provocó críticas de la prensa y una polémica justificación del futuro jefe del Estado.

Una semana después de vencer los comicios presidenciales de Brasil, Bolsonaro se encuentra en Brasilia para reunirse con autoridades políticas, militares y judiciales en la capital brasileña.

El equipo de Bolsonaro hizo pública la lista de 27 personas que trabajarán en 10 áreas conjuntamente con el gobierno del presidente Michel Temer, a quien sucederá a partir del 1 de enero.

"No pretendemos ni queremos hacer un Gobierno igual a los anteriores", dijo este martes, en referencia a repartir cargos a cambio de apoyos de partidos políticos.

Respecto a la ausencia de mujeres en el grupo de transición y si no habrá mujeres en los ministerios de su gobierno, Bolsonaro dio una polémica y controvertida respuesta. "¿Me vas a preguntar si va a haber homosexual [como ministro]? No lo sé", dijo el exmilitar, que dijo que "no va a quitar a alguien [ya nombrado] para colocar a una mujer".

La total ausencia de mujeres o de negros -en un país que eligió en 2014 a Dilma Rousseff presidenta y tiene más de la mitad de población afrodescendiente-, ya fue motivo de crítica en la composición del Ejecutivo de Michel Temer. Por el momento solo cuatro ministerios (Justicia, Economía, Defensa y Casa Civil) fueron definidos por Bolsonaro desde que fue electo el pasado domingo día 28 de octubre, pero el futuro mandatario del mayor país de América del Sur dijo que otros cuatro están ya casi decididos: Agricultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores e Infraestructura.

"Quiero nombrar a todos mis ministros antes del 12 de diciembre", explicó Bolsonaro, en referencia a la fecha en la que será sometido a una nueva operación para que se pueda recuperar totalmente de las secuelas por el atentado con arma blanca sufrido el 6 de septiembre mientras hacía campaña. Asimismo, se refirió al impacto diplomático que puede tener su anunciada decisión de transferir de Tel Aviv a Jerusalén la embajada brasileña en Israel, horas después de que Egipto cancelara una visita del actual canciller brasileño al país como protesta.





Rumbo. Jair Bolsonaro compareció ayer por primera vez ante el Parlamento y brasileño afirmó que su "único norte" en el Gobierno que asumirá el próximo 1 de enero será la Constitución.

