Dória pide concentración en los partidos

TORREÓN, COAH.-

Zaguero santista admite que hay detalles a corregir

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Recibir goles de cualquier manera, no es nada agradable para ningún defensor. Ese es el sentir del zaguero brasileño de Santos Laguna, Matheus Dória Macedo.

Al amazónico, se le cuestionó si hay enojo o frustración, sobre todo por los recibidos el pasado domingo en Querétaro: "No son las palabras correctas, no estoy contento y tenemos que arreglar eso, pero no me gustan recibir goles ni a balón parado ni de otra forma, nunca es bueno para el defensor, sé que hablando podemos encontrar la solución".

También dejó en claro, que los Guerreros no van a menos en la recta final del Apertura 2018, aunque reconoció que deben corregir todavía muchos aspectos, para lo cual ya trabajan en ello.

"Fue una derrota, pueden decir que jugamos mal, no hicimos el mejor partido del torneo, pero tuvimos muchas ocasiones de gol para poder salir ganadores, fueron dos errores individuales que nos costaron el partido, pero no venimos a la baja".

Y es que el carioca, ve fuerte al conjunto lagunero, resaltando que lo que le gusta del grupo, es que cuando sucedo algo negativo, se juntan todos para buscar remediar las fallas.

"No pasamos por un período difícil, pero tenemos qué mejorar muchas cosas y saldremos fuertes el domingo. Pensamos partido a partido, gracias a Dios en casa no perdemos, vamos a defender nuestros colores en casa, desde el primer minuto hasta el final", aseveró.

Agregó que los mejores partidos, son cuando enfrentan a equipos grandes que aspiran a terminar arriba, por lo que salen más concentrados, contrario a los que ya están eliminados o en el fondo de la tabla, entrando más relajados, por lo que a veces se pierde por eso.

"No hay miedo de estar entre los primeros y en las dos últimas fechas bajar de puesto, vamos por el objetivo de terminar dentro de los primeros cuatro".

Por otro lado, Dória habló acerca del América, el adversario en turno en la próxima jornada, del que mencionó que son de los que tratan bien la pelota, con delanteros rápidos y de mucha técnica.

"Será un partido muy bueno para los hinchas y para nosotros, debemos estar concentrados, ya trabajamos las cosas que debemos mejorar y tenemos todo para hacer un buen partido el domingo".

Indicó que desde su llegada a Santos Laguna en el verano, siempre se habla mucho del América, incluso cuando él jugaba la Copa Libertadores también, resaltando que es un equipo muy conocido, por lo que hay motivación especial al enfrentarlos, además que están un puesto delante de ellos en la tabla.

"Es un partido clave, faltan dos partidos para que termine el torneo, es un partido que todos esperan hace tiempo, tanto los vecinos como los muchachos que trabajan en mi casa, no me pidieron otra cosa, más que entradas para este partido, puedo sentir que será una pelea muy buena, con estadio lleno y apoyándonos a nosotros".

No le gusta hacer comparaciones, respecto a los equipos grandes y pequeños, ya que eso lo deben realizar los periodistas y no los jugadores, ya que lo que importa es la actualidad, que Santos Laguna es el actual campeón, por lo que es su momento de pelear para salir campeones otra vez.

Las Águilas tendrán bajas, como la de Jorge Sánchez (lesión) y Diego Lainez (Premundial Sub-20), aunque eso todavía no les ocupa a los albiverdes: "Apenas tuvimos el primer entrenamiento, de trabajar para mejorar nuestro equipo y en dos días, ya veremos algo de ellos, pero si hacemos lo mejor, no debemos estar preocupados por quien jugará del rival".





El defensa Matheus Doria durante una práctica en el Territorio Santos Modelo. (ARCHIVO)

Etiquetas: santos lagunaApertura 2018

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP