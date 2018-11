'No creo que esté ya con nosotros', dice mamá de 'Fanny'

TORREÓN

Silvia Ortiz dice que investigación ha ido lenta y los avances son gracias a su familia

A 14 años de la desaparición de "Fanny" en las calles de Torreón, Silvia Ortiz, su madre, reconoce por primera vez que su hija pudiera no estar con vida.

"Ya son muchos años, la verdad no creo que esté ya con nosotros, porque ya no la siento, por eso nada más quiero saber en dónde está, es lo único que quiero saber", dijo destrozada en el paro que hiciera en Plaza Mayor.

Y es que acompañada por integrantes del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), que surgió durante su lucha por encontrar a su hija, se plantó con una gran lona frente a la Presidencia Municipal en la que aparecen dos fotografías de su hija, una a la edad que desapareció y otra, con un dibujo de cómo podría lucir a sus 30 años. Además se informa sobre la recompensa de 1.5 millones de pesos que ofrece la Procuraduría General de la República para quien pueda aportar dato que permita dar con su paradero.

La queja de Ortiz es que la investigación ha ido lenta y los avances que se han logrados son gracias a la iniciativa de su familia. "No sabemos qué fue lo que sucedió… En SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) se tienen 50 líneas de investigación, que no se concluyen, aquí no se ni cuántas tienen porque yo no he visto algo, hasta la idea de las huellas (en sus pertenencias) fue nuestra".

Así mismo, negó que exista iniciativa por parte de la autoridad de avanzar en su caso. "No vemos iniciativa, no vemos algo que pueda realmente salir adelante. No sé si sea falta de capacidad, voluntad, realidad de que no saben investigar, que no saben caminar para investigar, realidad de que hay complicidad, impunidad o qué es lo que está sucediendo". Y harta dijo: "ya basta, nosotros estamos aquí con 14 años, ya de carajo, no puede ser posible que son 14 años y no sabemos nada. Pero sí hemos recibido el ataque de la ciudadanía, de las mismas autoridades que nos han sobajado y han dicho que yo ya la vi, no es cierto, no la hemos visto desde ese día", dijo llena de rabia.

En 14 años dice que se ha dicho "tanta barbaridad, y así como a ella, han estigmatizado a muchos, en donde han dicho que si estaba involucrado, que si esto que si lo otro, y ahorita hemos visto cuántas mujeres han asesinado".

Ortiz advierte que mientras no haya un resultado en este tipo de casos, "el delincuente va a decir, lo puedo seguir haciendo".

"Justicia ya no queremos porque no la vamos a tener, esa es la realidad, porque se necesita de testigo, nada más díganos en dónde están, nada más es lo único que queremos, exigimos saber en dónde está Fanny y en donde están todos y cada uno de los desaparecidos".

Antecedentes

Detalles del caso de Stephanie Sánchez- Viesca Ortiz "Fanny":

=> Desapareció el 5 de noviembre de 2014.

=> La última vez que se le vio fue en calle 28 y avenida Matamoros en Torreón.

=> En este año se logró recuperar 26 huellas dactilares entre las pertenencias de Fanny.

=> Su caso ha avanzado lentamente.

Un año más. Sus padres Óscar Sánchez- Viesca y Silvia Ortiz, frente a la lona con el rostro de Fanny. (FERNANDO COMPEÁN)

