'El Chapo' no pierde la risa

Pasaron por la sala de juicios 45 varios seleccionados para ser parte del jurado para este proceso

Joaquín "El Chapo" Guzmán empezó ayer a conocer algunos de los posibles miembros del jurado que le va a juzgar en Estados Unidos. El inicio oficial del proceso que vivirá en Nueva York inició con la última fase de entrevistas a los potenciales jurados, una tarea ardua que duró más de siete horas y que continuará mañana en régimen de semi-hermetismo.

"El Chapo" estuvo presente en la sala, dejando de lado su traje azul de presidiario y vistiendo un traje oscuro, camisa blanca abierta y solapas del cuello muy anchas, cinturón y zapatos marrones. Siguió la audiencia con la ayuda de traductores, y tomando notas en un bloc proporcionado por sus abogados. Con uno de ellos, Eduardo Balarezo (el único que habla español) compartió confidencias, mensajes y, en un momento, una carcajada.

En la sala no hay más que "El Chapo", sus abogados, tres representantes de la fiscalía, el juez, cinco periodistas y una decena de agentes de seguridad. Todo para tratar de mantener el anonimato y la privacidad de un grupo de personas que pueden tener la responsabilidad de decidir o no si el presunto líder del "Cártel de Sinaloa" es culpable (o no) de los once delitos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.

No se sabe el nombre de ninguno, ni su trabajo, ni donde viven: solo aparecen en la sala de la corte con un número pegado en la solapa, única identificación que tienen.

Tras revisar más de un millar de cuestionarios, todas las partes acordaron entrevistar en última fase a un centenar. Este lunes pasaron por la sala de juicios 45 de ellos; 17 fueron descartados directamente por varias razones.

Dos mujeres, una de mediana edad y una joven de origen asiático, confesaron tener miedo. "Escuché que su familia irá a por los jurados", dijo una de ellas.

Otros fueron excusados por razones médicas, otros por las dificultades financieras que podrían acarrear faltar a su trabajo por cerca de cuatro meses. Durante el proceso, a la mayoría se le pregunta por su posición sobre la legalización de las drogas; su sesgo favorable (o no) por los cuerpos de seguridad; su confianza en el testimonio de testigos protegido; o si habían oído hablar anteriormente del "Chapo" o el "Cártel de Sinaloa".

Muchos habían escuchado del sinaloense, de sus fugas de la cárcel. Una mujer le relacionó con Kate del Castillo influenciada por las novelas que veía con su abuela. Otro, un hombre joven de estilo peculiar, comentó que el nombre le sonaba a un sandwich de una tienda de su barrio, hecho con salmón ahumado, queso crema, alcaparras y un poco de picante. "Está delicioso", aseguró. Todavía no hay selección final de quiénes serán los doce miembros del jurado popular.

El proceso de entrevistas continuará este martes; el juez del caso, Brian Cogan, expresó el deseo que pudieran terminar antes del mediodía.

Un total de 28 hombres y mujeres, de los 45 que fueron entrevistados ayer, pasaron a la lista final de los posibles jurados, tras un largo día del proceso en la sala del juez Brian Cogan de Nueva York que preside este caso contra Guzmán Loera, en el arranque del juicio contra el capo líder del cartel de Sinaloa entre fuertes medidas de seguridad.

Diecisiete fueron descartados en una cifra que incluye a un candidato que no se presentó al interrogatorio, que comenzó a las 09:30 de la mañana (hora local) con la presencia del acusado, sus abogados Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Púrpura, y el Gobierno, representado por la fiscalía, que tendrá que probar once cargos por narcotráfico contra el mexicano, de los que se declaró inocente.

Entre los miembros a jurado descartados figuran dos mujeres que manifestaron miedo por su seguridad. Una de ellas expresó que temía que la familia de el Chapo fuera tras los miembros del tribunal.

Los candidatos, de todas las edades, y entre ellos algunos latinos, fueron identificados sólo por un número por su seguridad, ya que no se conocerá su nombre, dónde trabajan o dónde vive ya que las autoridades temen que pueda haber venganza en contra de ellos ya que los tentáculos del cartel de Sinaloa se extiende a nivel internacional.

Una de las entrevistadas dijo saber quién era El Chapo porque veía culebrones y seguía a la actriz mexicana Kate del Castillo, quien tuvo un encuentro en México con el acusado junto con el actor Sean Penn que estuvo en titulares de los medios y le valió una investigación legal a la mexicana en su país.

Otra entrevistada indicó durante el interrogatorio, basado en lo que escribieron en el cuestionario enviado a la corte, que sabía que el acusado se había fugado de la cárcel y que fue entrevistado por Sean Penn.

Dominio

'El Chapo' se consolidó en el Siglo XXI:

=> La presencia y penetración en América Latina del "Cártel de Sinaloa".

=> Una de las más poderosas mafias de México del contrabando global de drogas.

Fuerte vigilancia. El Departamento de Policía de Nueva York realizó un operativo de seguridad y vigilancia frente al Juzgado Federal de Brooklyn donde el inicio de la selección del jurado para el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

