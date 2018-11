Recuerdan a 'Fanny' a 14 años de su desaparición

TORREÓN, COAH.-

A 14 años de la desaparición de "Fanny" en las calles de Torreón, Silvia Ortiz, su madre, reconoce por primera vez que su hija pudiera no estar con vida.

"Ya son muchos años, la verdad no creo que esté ya con nosotros, porque ya no la siento, por eso nada más quiero saber en dónde está, es lo único que quiero saber", dijo destrozada en el paro que hiciera en Plaza Mayor.

Ortiz señala que la investigación ha ido lenta.

"No vemos iniciativa, no vemos algo que pueda realmente salir adelante. No sé si sea falta de capacidad, voluntad, realidad de que no saben investigar, que no saben caminar para investigar, realidad de que hay complicidad, impunidad o qué es lo que está sucediendo".

Asimismo dijo: "ya basta, nosotros estamos aquí con 14 años, ya de carajo, no puede ser posible que son 14 años y no sabemos nada. Pero sí hemos recibido el ataque de la ciudadanía, de las mismas autoridades que nos han sobajado y han dicho que yo ya la vi, no es verdad", dijo llena de rabia.

Ortiz niega haber tenido contacto con su hija, "no la hemos visto desde ese día".

Señala que han sido 14 años en los que se ha dicho "tanta barbaridad, y así como a ella, han estigmatizado a muchos".





Silvia Ortiz, su madre, reconoce por primera vez que su hija pudiera no estar con vida. (GUADALUPE MIRANDA)

