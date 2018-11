Amar a muerte explora el más allá

CIUDAD DE MÉXICO

La telenovela de Televisa se pone mística y etérea sobre la muerte; estrena este lunes

Una historia de amor, en donde la muerte ronda a cada momento a los personajes y explora el más allá, es Amar a muerte, telenovela que se estrena este lunes 5 de noviembre a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas.

"La muerte tiene que ser violenta para que haya una transmigración de almas, porque las almas no se quieren ir, no entienden qué les sucedió y de repente despiertan con gente que no conocen, no saben quiénes son y estas almas tienen que hacer un camino para llegar a donde creen que pertenecen, para descubrir que no pertenecían a nada", explicó el actor Alexis Ayala, uno de los protagonistas.

Por su parte, Angelique Boyer dijo que le fascina la trama, porque está envuelta de magia y de cosas sobrenaturales tan presentes en la cultura mexicana, sobre todo, que el estreno haya sido en este día tan cercano a las fechas en que en el país se recuerda a los difuntos.

La actriz, quien da vida a "Lucía" personaje principal del drama, dijo: "ella aprende a defenderse, es una persona que le cuesta muchísimo trabajo confiar en las personas por lo mismo le costará trabajo creer en el amor, pues ha sufrido muchas agresiones; sin embargo, consigue que la vida le dé una segunda oportunidad", explicó.

Mientras tanto Michel Brown, otro de los protagonistas comentó que hay un auge de las tradiciones mexicanas en todo mundo y esto lo demuestran las diferentes producciones cinematográficas, como Coco y Spectre - James Bond 007, que están basadas en la tradición de Día de Muertos de México.

Además, señaló que la producción de Amar a muerte ha aprovechado el uso de la tecnología moderna, por lo que su formato será diferente, con la técnica cinematográfica, podrán ver cómo si se estuviera filmando una película, añadió.

Se trata de una historia de 80 capítulos escrita por Leonardo Padrón, quien tuvo que indagar sobre los misterios de que hay más allá de la muerte, a donde se va nuestra alma, para así plantearse la pregunta: ¿qué pasaría si un alma transmigra a otro cuerpo?, señaló Brown.

El elenco

Participan en la telenovela:

=> Alexis Ayala.

=> Alejandro Nones.

=> Gonzalo Peña.

=> Néstor Rodulfo.

=> Jessica Mas.

=> Bárbara López.

Personajes. La actriz Angelique Boyer y Michel Brown son los protagonistas de la historia, que hoy se estrena.

