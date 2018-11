Cuestiona la falta de inversión en Centro

Centro Histórico. El regidor del PRI señaló que no hay un presupuesto asignado para que llevara a cabo proyectos en el sector.

Eduardo Carmona González, regidor del PRI, cuestionó la falta de recursos invertidos en el Centro Histórico de Torreón, así como el que la Dirección correspondiente carece de un presupuesto para llevar a cabo sus proyectos, a pesar de que hay diversas cuotas que se debieran aplicar en este sector.

Carmona dijo que tanto del Impuesto Predial como de los parquímetros se obtienen recursos que se supone que van dirigidos al Centro Histórico pero no ha sido así, pues este año no se ha invertido ni un solo peso en este sector de la ciudad.

"La administración anterior invirtió 12 millones de pesos y tuvo un ingreso de 18 millones, más o menos, este año no sabemos cuándo ha ingresado, ¿qué hacen con ese impuesto? lo agarran y lo meten a la licuadora, no se aplica en el Centro", comentó.

El regidor dijo que la Dirección del Centro Histórico no ha sido tomada en cuenta y el director carece de presupuesto, por lo que se cuenta con proyectos pero no hay recursos para llevarlos a cabo.

Entre las propuestas, está la rehabilitación de edificios, iluminación de inmuebles emblemáticos.

"No tienen dinero, entonces ¿dónde está el recurso que se le tiene que dar a este departamento? El tesorero dice que no hay", expuso, "entonces ¿cómo queremos incentivar la situación económica si tenemos un centro descuidado, sucio, que no está remodelado, yo creo que necesitamos poner mucha atención en los mantenimientos y en la infraestructura que queremos darle nosotros al Centro para reactivarlo".

Carmona dijo que las franquicias preguntan por la infraestructura, servicios básicos, etc., que son empresas que podrían detonar más inversión y sobre todo, empleo.

Señaló que el Centro Histórico requiere de una estrategia en diversas vertientes, como la reactivación de la economía mediante el impulso del comercio y diversos giros en el primer cuadro, pero también promover la vivienda vertical en los edificios grandes que se encuentran abandonados.

Señaló que es necesario también dialogar con los propietarios de los inmuebles, pues deben ajustar sus rentas a la realidad y no esperar costosos ingresos cuando hay una baja afluencia de ciudadanos a los negocios del centro.

En el caso del Paseo Morelos, consideró que no se ha atendido adecuadamente, pues aunque recientemente se implementó un programa de limpieza, hubo promesas como la colocación de toldos pero no ha tenido avance.





