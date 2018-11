Aceptarán recomendación de DH por queja de 2015

PIEDRAS NEGRAS

Aunque no tiene presente los hechos que generaron la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en contra de la Policía Investigadora de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado; Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, manifestó que se aceptará.

"No la tengo presente, la verdad es que no la tengo presente, pero con regularidad todas, es muy raro que no aceptemos una recomendación", fue lo que manifestó el funcionario estatal en torno a la citada recomendación.

La anterior en relación a la recomendación número 34 de este 2018, en contra de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad por la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la función pública por hechos ocurridos en diciembre del 2015.

Indicó que cuando se tienen los elementos para acreditar que el hecho no fue de la forma en cómo se planteó, sin embargo, señaló que en el caso de ésta última; que deriva de una queja presentada en el 2015, señaló que se aceptará.

Esta deberá ser aceptada e iniciar los procedimientos correspondientes y que se determine si existe responsabilidad por parte de los funcionarios de Seguridad Pública y daremos cuenta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisó el funcionario estatal.





Postura. Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado.

