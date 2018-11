No hay orden de aprehensión contra Torres López: FGE

PIEDRAS NEGRAS

El fiscal general del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, manifestó que no existe una orden de aprehensión vigente o una orden de extradición en contra de Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila. Además de puntualizar que no existe investigación alguna en contra el exfuncionario público.

"En este caso, no tenemos nosotros una orden vigente como Estado como Fiscalía, en contra de Jorge Torres. Él está sujeto a un proceso, compareció y en el momento, no tenemos vigencia respecto a su orden", refirió Márquez Guevara al cuestionarle sobre dicho tema.

Lo anterior, luego que la mañana del jueves Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, declaró desconocer si el exgobernador interino tenga orden de aprehensión, pero si dentro del marco jurídico, si Jorge Torres tuviera algo, pues mi Gobierno lo buscaría, sería la Fiscalía".

El fiscal general del Estado confirmó que le corresponde a dicha instancia a su cargo, el tema relacionado con el cumplimento de una orden de aprehensión y que le compete directamente a la unidad de ejecución de mandatos judiciales de la FGE.

"Hay que recordar que cuando una autoridad extranjera emite una orden de captura, desde luego ésta tiene que ser sujeta a un procedimiento a través de las instancias internacionales; como Relaciones Exteriores en lo que corresponde México y luego hacer un diseño de una extradición, entonces sería en todo caso la autoridad federal la que tendría ese procedimiento de extradición", manifestó Gerardo Márquez.

Lo anterior al cuestionarle sobre la ficha de búsqueda de Jorge Juan Torres López, que emitió desde 2014 la DEA, tras ser declarado prófugo de la justicia por un juez en los Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.

También se le cuestionó si se tiene ubicado al exgobernador interino, el titular de la FGE consideró que no es necesario tenerlo ubicado cuando no hay una orden de captura con vigencia. Además de puntualizar que no existe una investigación en contra de él (Jorge Juan Torres) en lo personal.





Caso. Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila.

