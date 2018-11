Pleito de ediles divide opiniones en Cabildo

MAPIMÍ

MAPIMÍ







COMENTAR

La discusión y agresiones -por las cuales se denunciaron mutuamente la alcaldesa de Mapimí, Judith Marmolejo, y la presidenta de la Junta de Gobierno de Bermejillo, Verónica Mena, dividió opiniones en el Cabildo.

Al menos 5 de los 9 regidores con los que cuenta Mapimí apoyan a Mena, mientras que los otros estarían de parte de la alcaldesa.

Los regidores de la oposición (Morena, PAN y PRD) harán un exhorto a la presidenta municipal.

"Somos 5 regidores que estamos solidarizándonos porque nos parece arbitrario lo que la presidenta hizo", dijo el regidor Arturo Magallanes, quien aseguró que los regidores como Jared Castañeda, Dora Elia Garcia Acosta, María Dolores Campos y José Manuel Regis están con Mena en este caso.

"Pedimos respeto a la jurisdicción de Bermejillo y más voluntad de la presidenta municipal, debe ser flexible", dijo Magallanes.

No obstante, el síndico municipal de Mapimí, Dagoberto Castro, aseguró que la presidenta de Bermejillo, Verónica Mena, está desubicada y tiene problemas en reconocer y respetar la autoridad de la alcaldesa, quien finalmente rinde cuentas ante el Estado de los gastos.

"Yo apoyo a mi presidenta porque hemos visto que Vero es muy agresiva, debe entender que es una autoridad auxiliar, el meollo del problema es que no deposita el dinero como debe ser y siempre sale con que no tiene papeles o facturas, debe comprender que esto se hace por ley y las leyes no las hacemos nosotros, pero tenemos que respetarlas", dijo el síndico, quien aseguró que la alcaldesa sí ha mostrado voluntad de "llevar la fiesta en paz" con la Junta de Bermejillo, puesto que incluso habría incrementado las participaciones (recursos) que mes con mes se entregan a la misma y que en su mayoría se va en gastos personales.

Como se informó, el pasado 31 de octubre, la alcaldesa y la presidenta de la Junta discutieron al no llegar a un acuerdo en torno al tema de quién -si el Municipio o la Junta de Gobierno- pagarían al proveedor de un templete rentado en 120 mil pesos para la feria que se llevó a cabo en Bermejillo del 7 al 14 de octubre.





Aseguran. Problema entre la alcaldesa de Mapimí y la presidenta de la Junta de Bermejillo divide opiniones en el Cabildo.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP