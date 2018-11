Estoy libre en el mercado: Paola Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.-

"Ya estoy libre en el mercado", expresó Paola Rojas mientras bromeaba con Arath de la Torre en la ceremonia de premios Las Lunas, la noche del miércoles en el Auditorio Nacional.

La conductora, quien se ha reservado comentarios desde el escándalo por un video sexual difundido del exfutbolista Luis Alberto Alvez Zague, hizo referencia a lo que parece ser su nueva situación sentimental, sin ahondar si se refería a separación o divorcio.

Desde el escándalo a inicios del Mundial de Rusia, al que asistió como comentarista su entonces esposo Zague, la periodista ha acudido sin su compañía a diversos eventos públicos, como ocurrió esta misma semana en la alfombra de la revista Quién.

Unos segundos de la premiación bastaron para que lanzara el mensaje y todo fue en una intervención junto a su co conductor Arath de la Torre. Rojas habló de lo exitoso que era Benny Ibarra, Arath le preguntó si le estaba coqueteando al cantante y la respuesta fue: "No, yo no les estoy tirando la onda, cómo crees", y agregó: "pero ya estoy libre en el mercado y tú no".

El evento, conducido por la periodista, De la Torre y Natalia Téllez, tuvo como ganadores a Disney on Ice, en la terna de Mejor espectáculo familiar, mientras que en la categoría de Mejor espectáculo alternativo ganó Cirque Du Soleil, que fue agradecido en video por Charly Alberti y Zeta.

"Es un honor. Viva la poesía, la música", dijo David Aguilar al recibir el reconocimiento como Revelación del año de manos de Caloncho.





