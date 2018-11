Nombra ONU a su cuarto mediador en conflicto sirio

MADRID, ESPAÑA

El ex secretario general de la ONU Kofi Annan, primer mediador en la guerra de Siria, admitió que se le había encomendado una "misión imposible" antes de tirar la toalla. Con el nombramiento del diplomático noruego Geir Pedersen como negociador de Naciones Unidas para el conflicto, son ya cuatro los enviados que han intentado poner fin a la contienda en siete años de hostilidades.

El nuevo enviado, que fue confirmado en la noche del miércoles por el secretario general, António Guterres, tomará posesión a finales de noviembre. De Mistura le cederá entonces el puesto tras un último esfuerzo para encauzar la formación de la denominada Comisión Constitucional, un órgano tripartito en el que Gobierno, oposición y sociedad civil de Siria deberán sentar las bases para una eventual transición política en la posguerra. El veterano diplomático italo-sueco llegó a organizar varias rondas negociadoras entre 2016 y 2017 en la sede de la ONU en Ginebra. Las conversaciones fracasaron ante la violación de las treguas pactadas por las grandes potencias y el recrudecimiento de los combates.

El Gobierno del presidente Bachar el Asad controla más de las dos terceras partes del país árabe después de haber derrotado sucesivamente a los insurrectos en casi todos sus feudos y no se ha pronunciado aún sobre el nombramiento del nuevo mediador. La oposición, congregada mayoritariamente en torno al Comité Sirio para las Negociaciones (CSN), considera que el cambio no tendrá ningún impacto si sigue faltando consenso en la comunidad internacional para alcanzar una solución política. "Pedersen es un diplomático con experiencia", aseguró a France Presse Yhaya al Aridi, portavoz del CSN, "pero si no llama a las cosas por su nombre no habrá avances".





Confirmado. El nuevo enviado, Geir Pedersen, iniciará en noviembre.

