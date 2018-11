Corte abre puerta para uso lúdico de la marihuana

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó una jurisprudencia en la que avaló el cultivo para el consumo lúdico de la marihuana; ahora el criterio debe ser observado por todos los jueces del país. Mediante la concesión de dos amparos a dos mujeres que impugnaron la prohibición del consumo lúdico de la marihuana, contenida en la Ley General de Salud, los ministros de la Primera Sala de la Corte reunieron las cinco sentencias requeridas por ley para generar esta figura.

De este modo, reiteraron el criterio de que la prohibición absoluta es inconstitucional porque es "innecesaria y desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad". Los ministros que votaron en cinco ocasiones a favor de expedir permisos para consumo lúdico de marihuana fueron: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien emitió la primera resolución al respecto; Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El único ministro que no votó a favor, aunque también se ha manifestado contra la prohibición absoluta, fue Jorge Mario Pardo Rebolledo quien consideró que se genera incertidumbre al no especificar cómo se importará la semilla de manera legal para ejercer el derecho de los quejosos beneficiados por el amparo. Esto, debido a que no existe en el país una ley o reglamento que permita adquirir la semilla de marihuana, lo que representa un obstáculo para todos los consumidores.

Los amparos emitidos no autorizan a las personas a comercializar la hierba ni la semilla, pues estarían incurriendo en un delito y podrían terminar en la cárcel. "La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro", indica el fallo aprobado.





