Cancelación de Texcoco frenó megaproyecto en terrenos de AICM: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que con la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco frenó un megaproyecto parecido a Santa Fe que querían construir en las 600 hectáreas del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

A través de un video grabado en sus oficinas de la colonia Roma, López Obrador dijo que la construcción del Aeropuerto en Texcoco tenía que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro y que, incluso, llegó a ver el anteproyecto en el que se tenía pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas de la actual aeropuerto.

"Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Ahora puedo decirlo, durante la consulta no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es que el quedarse con los terrenos de la actual aeropuerto", expuso.

López pidió a las voces en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco que se serenen y les anunció que él no va a ser florero, ni está de adorno, porque va a gobernar con un mandato de los ciudadanos que quieren que se destierre la corrupción.

"Serenense, tranquilícense, ya se llevó acabo un cambio en el país, que notificarles algunos, hay que informarles que ya es otro mes que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los ciudadanos: quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad y me canso ganso que voy acabar con la corrupción", afirmó.

Y cuestionó el escándalo que se ha hecho en los últimos días por la consulta ciudadana y por la caída del peso tras la decisión de cancelar la obra en Texcoco.

"Afortunadamente los inversionistas y los mercados actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad y a pesar del escándalo y de la bulla, los ataques no pudieron generar inestabilidad. Hubo un deslizamiento del peso, por así decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va recuperar", expresó.

Reiteró que todos los contratistas e inversionistas del aeropuerto en Texcoco van a ser atendidos y se les van a garantizar que sus obras puedan realizarse, nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía.





El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que con la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco frenó un megaproyecto parecido a Santa Fe que querían construir en las 600 hectáreas del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. (ESPECIAL)

Etiquetas: Transición federalAMLOConsulta aeropuertoNAICM

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD