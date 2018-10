Esperan 700 mdp por replaqueo en Coahuila

SALTILLO, COAH.-

Con el replaqueo programado para este 2019, se prevé una recaudación de 700 millones de pesos en Coahuila.

“La expectativa de nosotros es arriba de los 700 millones de pesos por puras placas. El costo de la lámina, no sé , porque no he visto las propuestas económicas y técnicas”, comentó el administrador Fiscal General, Javier Díaz.

“Nosotros lo que buscamos es que nos entreguen las placas para estar listos al inicio de año”, dijo.

La licitación ya fue lanzada y será en este mes que se de a conocer el fallo para que las placas sean entregadas en diciembre.

