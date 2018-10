Servicios Públicos desconoce norma para nomenclaturas

Nomenclaturas. En Lerdo, las nuevas nomenclaturas no tienen la leyenda del nombre de calles y avenidas en ambas caras.

La Dirección dijo no conocer los requisitos para colocar una nomenclatura

La Dirección de Servicios Públicos de Lerdo se encarga, según explicó el propio titular de la dependencia, Luis Gerardo Mauricio Núñez, de supervisar la instalación de las nuevas nomenclaturas del municipio, mismas que incumplen con una normativa que la autoridad admite desconocer.

El director de Servicios Públicos, Luis Gerardo Mauricio Núñez, dijo que su área no las adquirió y que no conoce el nombre de las empresas que las colocan: "Todo el procedimiento de Servicios Públicos es supervisar", dijo, y aseguró: "En todo Lerdo creo que son varias empresas, no sabría decirle, es un proceso de adquisiciones".

Aseguró que su área se encarga de supervisar la colocación correcta (por parte de las empresas que dice desconocer). En ese sentido, lo anterior se realiza sin considerar la norma: "Cuáles son las características(...) Las tiene usted a la mano?", cuestionó el director.

La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011 establece los requisitos generales que han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento vial de las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal, y establece en el punto 6.4.1.1.1. las características que deben tener las nomenclaturas: "Los tableros de las señales de nomenclatura deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición horizontal, sin ceja, con las esquinas redondeadas y tener la leyenda en ambas caras. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro centímetros, quedando el filete de un centímetro con radio interior para su curvatura de dos centímetros. El filete se debe suspender en su parte inferior cuando la señal lleve alguna información complementaria, como colonia, delegación, o código postal".

"Hay que darle una checada a la norma", dijo el director, quien buscó justificar: "Pues Gómez y Torreón (Coahuila) no la tienen por las dos caras. Hay que revisarla, y si estamos faltando a alguna norma, lo cambiamos, no creo que pueda pasar nada ahí, hacemos que lo pongan".

Insistió: "Podemos ir a Torreón y no las tienen por los dos lados, hay que decir nada más lo que es, tienen vacío y es lámina galvanizada", aseguró el director; no obstante en la vecina ciudad, la mayoría de las nomenclaturas tienen los nombres por ambas caras y sí, en efecto hay algunas, de las más recientes, que no las tienen en ambas.





