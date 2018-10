Se unen y exigen justicia para Juanita

TORREÓN

La joven padece de discapacidad intelectual; acudirán a Derechos Humanos

TORREÓN







COMENTAR

El 28 de agosto, Juanita, de 20 años, salió de su casa a poner saldo al celular de su madre Gabriela del Valle. La joven, según la madre, tiene discapacidad intelectual y su comportamiento es de una niña de entre 5 y 7 años.

Ese martes, Juanita se dirigió a la Fayuca que se instala en la colonia Joyas del Oriente. Iba en una bicicleta prestada, y pretendía dar "unas vueltas" en dicho lugar para ver lo que se vende en el tianguis mientras la propietaria pedía de regreso la bici. Pero ya no regresó a casa, pues fue detenida acusada de intentar robar a un menor (sustracción).

"Una vecina salió corriendo y me dijo: -Juanita está saliendo en las redes sociales, la están subiendo como secuestradora de niños- yo le dije: -No, ¿Cómo que se quiere robar un niño mi hija?- yo pensé que esto no iba a llegar a ningún lado, porque yo conozco a mi hija, no se iba a ir a robar a ningún bebé, dije: -Ahorita voy y platicamos- Me dijo la señora:- ya se la llevaron, se la llevó una patrulla a la Colón-".

Gabriela del Valle dice que fue un día después, cuando logró dar con el paradero de Juanita; estaba en las celdas de detención del Cereso.

"En el Ministerio Público me dijeron que el médico legista la iba a revisar para ver su estado, entramos con el médico legista, me entrevistó a mi junto con mi hija, después a mi sola y luego a ella sola. El médico me dijo que si había notado que mi hija se queda ida, le dije que sí, que tenía este problema (discapacidad intelectual) y me dice que según los resultados del médico, si se demostraba que la niña estaba mal, se iba. Cuál fue mi sorpresa que al día siguiente me dice que mi hija está bien, en perfectas condiciones", narra.

Continúa: "Pasaron las 48 horas, ya no se le permitió una defensa a mi hija y el Ministerio Público me dice que ella es culpable, que sí se lo quiso robar, dijo: Aquí está el abogado de la parte afectada, quiere llegar a un arreglo con ustedes. El abogado me dice: -queremos dinero, así nos vamos a arreglar con dinero, quiero 40 mil pesos, le tengo que dar dinero al Ministerio Público, a todos-".

La familia no aceptó y Juanita fue enviada al Cereso Femenil de Saltillo, donde se encuentra recluida como parte del proceso penal que enfrenta.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Torreón, donde su familia se manifestó para demandar su libertad inmediata. La audiencia, a último momento según la familia y los abogados, fue privada a petición de la jueza que lleva el caso.

El abogado, Javier Hernández, acudió con dictámenes de un psicólogo y un psiquiatra que indicaban el estado mental de la joven. Los especialistas también acudieron, pero no fueron requeridos por la jueza. La intención era solicitar la libertad, argumentando que por su condición no era imputable.

"El criterio que tiene la juzgadora refiere que no es necesario, con una causa de declarar a una persona incapaz a grandes rasgos, no se puede sobreseer el juicio".

Entre lágrimas y reclamos de la madre y la familia, Juanita fue trasladada de nuevo al Cereso Femenil de Saltillo. La familia dice que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las instancias que sean conducentes para denunciar la actuación de las autoridades, pues considera que están violando los derechos de la joven.





Demanda. Familiares de Juanita exigieron su liberación argumentando que la joven padece discapacidad intelectual. (EDITH GONZÁLEZ)

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP