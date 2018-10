Consulta sobre el NAICM es opaca, considera el CCE

CIUDAD DE MÉXICO.-

El proceso de votación que lleva a cabo la próxima administración para conocer la opinión ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es opaca, ilegal y tendenciosa porque los mismos promotores están a favor de una de las opciones, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

El líder del sector empresarial dijo que se mantendrán atentos a la consulta ciudadana porque "a todas luces es opaca e ilegal", porque hay falta de garantías que no generan confianza, por ejemplo el que se pueda emitir un voto varias veces.

Al término del evento de Certificación de Competencias Digitales, añadió que estarán atentos a las conclusiones jurídicas a las que lleguen los colegios de abogados que son parte del CCE, las cuales analizan si estas decisiones y esta forma de tomarlas están jurídicamente sostenidas, aunque agregó: "ese punto es un punto posterior".

Por su parte, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo en un tuit que no participará en la consulta porque "es inoficiosa", su diseño es "imperfecto" y el resultado "no será representativo", además de que no hay confianza en la "imparcialidad del ejercicio".





