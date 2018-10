Cruce de caravana será humanitario y ordenado, señala EU

SAN DIEGO, EU.-

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró hoy que, de llegar a EU la caravana de migrantes procedente de Honduras, el cruce no se hará a la fuerza, sino que será "humanitario" y "ordenado, y se asegurarán de que quienes "no tengan un derecho legal" no puedan entrar.

Nielsen, quien visitó hoy la frontera para presentar la recién reforzada barda fronteriza de 9.14 metros de altura entre Caléxico (California) y México, señaló que todas las agencias gubernamentales trabajan para asegurar que "todas las opciones estén sobre la mesa" para frenar el flujo ilegal de inmigrantes que se aproxima.

"Estamos viendo cualquier forma posible dentro del marco legal (...) para asegurarnos de que aquellos que no tengan un derecho legal de venir a este país no puedan entrar, o sean detenidos inmediatamente y luego removidos", aseguró la funcionaria.

"Yo vi las imágenes del cruce de Guatemala a México. Quiero aclarar que eso no va a suceder aquí", reiteró y dijo: "Aquí vamos a tener un cruce ordenado, humanitario pero ordenado, porque eso es lo que nosotros hacemos; lo hacemos como se tiene que hacer".

Agregó que los agentes reaccionarán de acuerdo con lo que se suscite, por lo que recomienda a integrantes de la caravana que "no intenten hacer el cruce como lo hicieron del lado de México".

"Los muros funcionan, esa no es mi opinión, no es un lema, no es un mensaje político, es un hecho", insistió Nielsen en rueda de prensa, en referencia a los sectores de El Paso (Texas), Yuma (Arizona) y San Diego (California), donde el número de aprehensiones ha bajado últimamente.

Nielsen recordó que el próximo año se instalarán 17,7 kilómetros más de la ahora "barda más alta de la frontera suroeste", del otro lado de la garita internacional de Caléxico.

De forma paralela, actualmente se sustituyen 22,5 kilómetros de malla en la concurrida zona entre Tijuana (México) y San Diego.

En la conferencia de prensa se le cuestionó a Nielsen que, más que un "muro", como lo ha llamado el presidente Donald Trump, lo visto hoy es una "barda", pero la funcionaria coincidió con el discurso del mandatario estadounidense.

"Para mí, esto parece un muro", subrayó.

"Creo que la diferencia está en que no solo se puede ver de un lado a otro, sino que es parte de un sistema", añadió Nielsen refiriéndose a la estrategia de seguridad y tecnología que se utiliza.

Durante la ceremonia se instaló en un tramo de la cerca una placa conmemorativa que destaca en primer lugar el nombre del presidente Donald Trump y lleva inscrito el de la propia Nielsen y el de la jefa de sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, entre otros.

Si bien el financiamiento de este proyecto de 18 millones de dólares fue aprobado desde la anterior Administración, el diseño y la ejecución corrieron a cargo de la actual, precisó a Efe un vocero de la Patrulla Fronteriza.

A la espera de una posible llegada de la caravana de inmigrantes centroamericanos que pretenden solicitar asilo al Gobierno de EE.UU., Nielsen reiteró que el Congreso debe reformar el proceso actual para "proteger a quienes lo necesitan y asegurar que nadie tomará nuestros beneficios humanitarios de forma fraudulenta".

Chávez dijo por su parte que han monitoreado desde hace semanas a la caravana de centroamericanos, por lo que están próximos a concretar un plan para actuar conforme a la situación.

Tanto Chávez como la secretaria de Seguridad Nacional defendieron la construcción del "muro" como una estrategia para disuadir el cruce irregular de personas indocumentadas.





