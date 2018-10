Taxista roba e intenta secuestrar a Aleida

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Hace unos días fue Betty Monroe y ahora le tocó a la actriz Aleida Núñez vivir un robo e intento de secuestro cuando regresaba de Jalisco.

La actriz detalló que un taxista de la alcaldía de Coyoacán le robó sus pertenencias y no suficiente con eso, intentó secuestrarla, comentó en entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer.

"Tomé un taxi de la calle, pero al conductor lo noté raro, estaba alcoholizado, drogado, y me llevó por diferentes calles, en todo momento me iba hablando fuerte, me decía cantidad de cosas terribles, me quitó mi bolsa, mi celular, todo".

Explicó que el sujeto mostraba una actitud agresiva, además de que no respetó ningún semáforo durante el trayecto.

Cuando llegaron a las inmediaciones del Estadio Azteca, Aledia Núñez explicó que dejó todas sus pertenencias pero logró bajarse del vehículo para correr hacia una gasolinera y pedir ayuda a los trabajadores de esa estación.

La protagonista de la obra Matrimonios vemos, de atrás no sabemos, agradeció a las personas del lugar quienes la apoyaron mientras llegaban las autoridades para hacer la denuncia.

"En la gasolinera, afortunadamente me encontré con personas buenas y me apoyaron porque no traía ni un peso para regresar a mi casa", señaló.

Núñez finalizó el tema explicando que le dará seguimiento al caso para evitar que otra mujer sea víctima de este sujeto que se hace pasar por taxista.





Experiencia. La actriz Aleida Núñez platicó cómo un taxista, que tomó en la calle, le quitó sus pertenencias; pudo pedir ayuda.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP