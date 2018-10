Morena plaga de 'coyotes' en San Lázaro por presupuesto 2019

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reveló que hay una "plaga de gestores, extorsionadores y coyotes" en San Lázaro que solicitan recursos a nombre de presidentes municipales, diputados, rectores de universidades y hasta gobernadores.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Ramírez Cuéllar, informó que hay una situación que se les está desbordando porque ahora van a elaborar el Presupuesto de Egresos del 2019 con entrevistas directas para evitar a los intermediarios.

"Lo que sí es aquí, yo nunca había visto, es una plaga de gestores y de coyotes que vienen a nombre de ayuntamientos y de otros actores que por ley tienen derecho al gasto federalizado. La verdad es que vamos, les hemos cerrado las puertas. No habíamos medido la magnitud de un proceso de descomposición muy grande donde gestores, cabilderos, un sistema de coyotaje enorme", determinó.

Reveló que muchos presidentes municipales les han dicho que había cobros del 20 al 30% que se le pagaban a los gestores y muchos de ellos eran miembros de anteriores legislaturas.

Afirmó que se acabó el verbo "etiquetar", porque eso era sencillamente una extorsión y una dispersión de recursos. "Les he dicho también a mis compañeros diputados de todos los partidos que el diputado no va a etiquetar, se acabó la época de la etiquetación. Ese verbo de que yo etiqueto, tú etiquetas, nosotros etiquetamos, era sencillamente una extorsión y además un dispersión de recursos para obras que no tenían absolutamente ninguna trascendencia".

Detalló que buscan hacer un padrón de cabilderos y poner las fotos como ponen en los bancos de los rateros.

"Es buena propuesta esa, la idea es que pongamos, sería muy bueno solicitarle a la Mesa Directiva donde se están registrando los cabilderos formales, por decirlo de alguna manera, que haya una espacie de mampara a la entrada del restaurante de Los Cristales y que ahí se ponga la empresa, la foto y que la gente ubique quién es un cabildero registrado o sin registro, pero ya esa plaga tiene que caer, es insoportable y ofensiva", dijo Ramírez Cuéllar.

Adelantó que se prevé que el próximo 15 de diciembre llegue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el 2019 y que será el primero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y recordó que tienen hasta el 31 de ese mes para avalarlo.





