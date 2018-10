Reprueban administración de Ruiz Esparza en comparecencia

CIUDAD DE MÉXICO.-

Al fijar su postura y hacer sus preguntas en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, diputados de Morena y del PT, tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados para manifestarse y mostrar distintas pancartas para reprobar la administración del funcionario federal.

La diputada de Morena, Flora Tania Cruz Santos, subió a la máxima tribuna del país y la acompañaron distintos diputados con playeras en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM) con las leyendas: "#YoPrefieroelLago" y al reverso #PeñaQuiereelAeropuerto.

Además en las pancartas se leía: "Secretario: los mexicanos queremos mejores carreteras y menos tarifas de peaje". "Chiapas tiene muy altas las tarifas de avión y carreteras". "Respeto a los pueblos originarios de Texcoco". Ruiz Esparza eres un traidor a la patria". "Secretario del Socavón" y "Eres responsable de mil muertes por año en este sexenio".

De manera paralela, el diputado del PT, Emilio Manzanilla llamó todos los ciudadanos a que por ningún motivo se acepte la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, pues dijo que era un plan estratégico de corrupción.

"Desde esta tribuna hago un llamado a todos los compañeros para que por ningún motivo aceptemos la construcción del aeropuerto en Texcoco, debido a que no es un plan estratégico de soluciones, es un plan estratégico de corrupción para darle negocio a todos los que ya adquirieron terrenos aledaños al aeropuerto. No estamos de acuerdo y no vamos a apoyar la construcción de dicho aeropuerto, por ningún motivo", dijo en el legislador petista.





