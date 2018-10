'Ignoran' la petición de arreglar colector

TORREÓN

Demanda principal es la reparación de colectores caídos y la construcción de drenaje pluvial

TORREÓN







COMENTAR

A un mes de la reunión sostenida entre el alcalde Jorge Zermeño y los colonos del "Frente proconstrucción de un drenaje pluvial integral y sustentable para Torreón", las acciones para cumplir con las principales demandas de la organización son nulas y por el contrario, el colapso del colector Gómez Morín, los pone en alerta ante las lluvias que se registran en estos días.

Si bien, dependencias como Desarrollo Social y el Simas han atendido parte de sus demandas, los colonos señalaron que la demanda principal es la reparación de los colectores caídos y la construcción de drenaje pluvial.

Ricardo Parada, integrante del Frente, dijo que los colonos de Provitec, Carmen Romano, La Merced II, Britania, División del Norte, por mencionar algunas, han externado su malestar por el colapso del colector, debido a que brotan aguas negras en sus domicilios o en las calles, y aunque han sido atendidos puntualmente por el Simas, la petición de hace un mes fue la reparación del colector.

"Fuimos a encarar al gerente técnico de Simas, Raymundo Rodríguez y él nos dijo: -Miren, me tienen de manos atadas, el presidente no me autorizó iniciar la obra porque el Fonden da dinero que es para reparar colectores caídos por las inundaciones, dijeron que si lo arreglábamos no vamos a recuperar el dinero de esa obra-. Le preguntamos que eso significaba que se podía caer en ese momento y dijo que sí".

Comentó que tras las lluvias de septiembre, en el Colector Gómez Morín el Simas puso un parche provisional con el compromiso de que a la semana siguiente, iban a iniciar con la reparación.

Con las recientes precipitaciones, el parche se cayó y además de poner en riesgo a los conductores que transitan por esta avenida, los colonos sufren con problemas en el drenaje sanitario.

"Si llueve poquito, la gente no puede usar sus duchas, cocinas, nada de eso, en las colonias empezaron a brotar aguas negras. Queremos acusar de negligencia al alcalde porque no es cuestión de dinero, sino de voluntad política, él no tiene voluntad para atender las necesidades de la población, ¡ya basta! Él quiere administrar la ciudad con puras buenas intenciones (…) Queremos que nos diga cuánto tiempo tiene que esperar para que inicien esas obras que demandamos, no nada más los del frente, sino de toda la ciudad".

Parada señaló que el 8 de noviembre sostendrán una reunión con el titular de Obras Públicas, Tomás Galván, en donde además de conocer las obras, solicitarán las fechas de inicio de las mismas.

¿Cómo pasó?

Antecedente de las peticiones de vecinos.

=> El 25 de septiembre, habitantes de 14 colonias acudieron a la presidencia municipal para manifestarse por la situación del drenaje pluvial y la reparación de los colectores, entre otras demandas.

=> Ese día, se reunieron con el alcalde Jorge Zermeño, quien prometió atender las demandas.

=> La presidencia desarrolló diversas acciones, pero según los colonos, no las principales: reparación de colectores y construcción de drenaje pluvial.

Molestia. Colector Gómez Morín no ha sido reparado por las autoridades.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP