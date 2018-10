'Osvaldito' confía en triunfar en casa

TORREÓN, COAH

El paraguayo quiere asegurar la clasificación ante Rayados

Como crucial consideró el paraguayo Osvaldo Martínez, el duelo de mañana frente a los Rayados del Monterrey, de quien aseguró, vendrán motivados por su pase a la final de la Copa MX.

Y es para que el volante de Santos Laguna, el triunfo frente a los regios, los tendría prácticamente calificados a la liguilla, mientras que una derrota, los pudiera bajar hasta la sexta posición, con alguna combinación de resultados.

"Es un partido muy complicado para nosotros, sabemos que Rayados viene atrás de nosotros, queremos asegurar la calificación, creo que ganando ya estamos en liguilla".

El guaraní dejó en claro, que la mentalidad de los Guerreros es ir por la misma senda, de triunfar en casa, como se han acostumbrado últimamente, por lo que esperan salir bien concentrados y comprometidos, para lo que será ese partido tan importante.

Además de La Pandilla, los albiverdes enfrentarán en la recta final a Querétaro, América y Pumas: "Se viene un cierre muy complicado para nosotros, porque nos enfrentamos a todos los equipos que están peleando un lugar entre los ocho".

Acerca del duelo sobre el Monterrey, Martínez, quien ya vistió en alguna ocasión la albiazul en la Sultana del Norte, consideró que será un buen parámetro para los laguneros, para saber como van a terminar el torneo.

"Hay que saber que depende de nosotros, de si queremos estar en lo más alto, pero esto nos lo dará el partido tras partido, como nos encontremos en cada juego, así que esperemos quedarnos con los tres puntos en casa".

Recordó que los ocho equipos que están actualmente en zona de calificación, solo se llevan entre tres y cuatro puntos nada más, por lo que hace que el cierre de todos los equipos sea complicado.

"Nosotros tenemos un calendario importante, así que debemos estar bien preparados, metidos y concentrados, los partidos en casa debemos salir a ganarlos, así como considerar que los puntos de visita son importantes, la idea es no perder".

Lo que le tiene más preocupado a Osvaldo sobre los Rayados, es que llegarán con la moral por las nubes por avanzar a la final de la Copa, indicando que se presentarán con equipo completo, ya que únicamente participaron alrededor de cuatro elementos que normalmente juegan en la liga.

"Vendrán con todas las ganas, eso no es ninguna ventaja para nosotros, al contrario, vendrán motivados más que nunca, porque están en una final de Copa, pero somos locales y somos los obligados a ganar".

Por otro lado, comentó que el VAR solamente se usó una vez en la pasada fecha, ya que no se tuvo situaciones complicadas, pero opinó, que ayudará bastante tanto a los árbitros como a los jugadores en la cancha.

Sobre el tener las cámaras en todos los ángulos posibles y su revisión, Martínez explicó su sentir: "Tal vez se piensan muchas cosas dentro de la cancha, el no decir cosas al árbitro ó simular alguna falta, se puede ver medio del VAR, en anular o aceptar una situación de gol, pero ayudará bastante al futbol mexicano".

En cuanto al tema del Tricolor, a pesar de ser paraguayo, el mediocampista albiverde, habló acerca de la probable llegada del argentino Gerardo Martino al banquillo para el próximo mes de diciembre, ya que es a alguien a quien conoce muy bien.

"Le tengo cariño enorme a 'Tata', fue el entrenador que me dio continuidad en Libertad (Paraguay), luego me llevó por primera vez a selección, me hizo jugar partidos importantes en eliminatoria contra rivales importantes, por la confianza que me tenía, eso no lo olvidaré nunca".

Agregó que fue un estratega del que aprendió bastante, por lo que al ser una de las opciones de la Selección Mexicana, no se equivocarían al escoger a Martino, al considerarlo como un gran entrenador.

"Aportaría mucha seriedad ante todo, es un entrenador ganador, en los partidos amistosos, le gusta jugar contra grandes equipos, es un entrenador que te motiva bastante, habla mucho con los jugadores y mantiene buen grupo".

Hizo hincapié que en Paraguay, con el "Tata" eran una selección muy unidad, pero también temida en ese entonces, ya que todos en la escuadra albirroja, estaban en el mismo canal con el timonel pampero y su cuerpo técnico, ya que estaban metidos con ellos al cien por ciento.

"Cada uno es libre de opinar, la forma de ver qué entrenador le conviene, pero soy el menos indicado en opinar, yo hablo de mi experiencia, me tocó estar con él (Martino) y lo que puedo decir, es que es un gran entrenador".

Consideró que el actual técnico de su selección, el colombiano Juan Carlos Osorio, debe definir a ciencia cierta su futuro, para no estar pensando en otro equipo, cuando tiene las riendas del combinado guaraní.

"Se me hace una falta de respeto, si en verdad hace las cosas como se está diciendo, dio su palabra a la Asociación Paraguaya y no lo está cumpliendo, tal vez la cabeza la tiene en otro lado" dijo de manera enérgica Martínez.

Y es que indicó, que la selección sudamericana pasa por una situación complicada, tanto en accionar como en falta de resultados, anhelando que las cosas cambien, aunque los únicos que pueden decir acerca del entorno son los dirigentes y el mismo Osorio.

"Nos toca apoyar al que esté, quien venga, sabemos que hay muchos jugadores jóvenes que necesitan la oportunidad de jugar en selección, que buscan un lugar para el proceso rumbo al Mundial, esperando que se solucione, para que se pueda trabajar tranquilo".

12 PARTIDOS ha jugado Osvaldo Martínez en el Apertura 2018, todos como titular.

Osvaldo Martínez sabe del duro calendario que tendrá Santos Laguna en las últimas cuatro fechas, por lo que será importante obtener las victorias en el Estadio Corona.

